Нічний рух транспорту на Одещині дозволили до 10 вересня

В Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт зможе їздити дорогами навіть під час комендантської години. Це тимчасовий захід, запроваджений через спекотну погоду.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Рух фур у комендантську годину

За їхньою інформацією, послаблення правил для водіїв великовантажного транспорту діятиме до 10 вересня. У період тривалої спеки їм дозволили рухатися автомобільними дорогами навіть у комендантську годину.

Втім, обмеження залишаються. Заборона діятиме у випадках реальної загрози життю та безпеці людей, а також інтересам суспільства чи держави.

Перевізники повинні мати при собі супровідні документи на вантаж та надавати їх на вимогу представників контролюючих органів.

Проїзд трасами Одеської області

Водночас в Одеській області є певні умови. У водіїв має бути спеціальна перепустка, її можна оформити в Одеській обласній військовій адміністрації за телефоном 048 7189 387 (з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00).

