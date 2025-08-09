Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині дозволили рух транспорту вночі — які нюанси

На Одещині дозволили рух транспорту вночі — які нюанси

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 10:27
Нічний рух транспорту на Одещині дозволили до 10 вересня
Рух транспорту по трасі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт зможе їздити дорогами навіть під час комендантської години. Це тимчасовий захід, запроваджений через спекотну погоду.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Реклама
Читайте також:
На Одещині дозволили рух транспорту вночі — які нюанси - фото 1
Допис Укртрансбезпеки. Фото: скриншот з Facebook

Рух фур у комендантську годину

За їхньою інформацією, послаблення правил для водіїв великовантажного транспорту діятиме до 10 вересня. У період тривалої спеки їм дозволили рухатися автомобільними дорогами навіть у комендантську годину.

Втім, обмеження залишаються. Заборона діятиме у випадках реальної загрози життю та безпеці людей, а також інтересам суспільства чи держави.

Перевізники повинні мати при собі супровідні документи на вантаж та надавати їх на вимогу представників контролюючих органів.

Проїзд трасами Одеської області

Водночас в Одеській області є певні умови. У водіїв має бути спеціальна перепустка, її можна оформити в Одеській обласній військовій адміністрації за телефоном 048 7189 387 (з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00).

Нагадаємо, в Інфоксводоканалі спростовують факт того, що якість води вздовж узбережжя Одеси погіршилася через те, що підприємство скидає у море стоки. Також нещодавно ми писали про проблему із водоростями на пляжах Одеси.

Одеса транспорт комендантська година Одеська область Миколаївська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації