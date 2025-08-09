Нічний рух транспорту на Одещині дозволили до 10 вересня

На Одещині дозволили рух транспорту вночі — які нюанси
В Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт зможе їздити дорогами навіть під час комендантської години. Це тимчасовий захід, запроваджений через спекотну погоду.
Про це повідомили в Укртрансбезпеці.
Рух фур у комендантську годину
За їхньою інформацією, послаблення правил для водіїв великовантажного транспорту діятиме до 10 вересня. У період тривалої спеки їм дозволили рухатися автомобільними дорогами навіть у комендантську годину.
Втім, обмеження залишаються. Заборона діятиме у випадках реальної загрози життю та безпеці людей, а також інтересам суспільства чи держави.
Перевізники повинні мати при собі супровідні документи на вантаж та надавати їх на вимогу представників контролюючих органів.
Проїзд трасами Одеської області
Водночас в Одеській області є певні умови. У водіїв має бути спеціальна перепустка, її можна оформити в Одеській обласній військовій адміністрації за телефоном 048 7189 387 (з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00).
