Ночное движение транспорта в Одесской области разрешили до 10 сентября

На Одесчине разрешили движение транспорта ночью — какие нюансы
В Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт сможет ездить по дорогам даже во время комендантского часа. Это временная мера, введенная из-за жаркой погоды.
Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.
Движение фур в комендантский час
По их информации, ослабление правил для водителей большегрузного транспорта будет действовать до 10 сентября. В период длительной жары им разрешили двигаться по автомобильным дорогам даже в комендантский час.
Впрочем, ограничения остаются. Запрет будет действовать в случаях реальной угрозы жизни и безопасности людей, а также интересам общества или государства.
Перевозчики должны иметь при себе сопроводительные документы на груз и предоставлять их по требованию представителей контролирующих органов.
Проезд по трассам Одесской области
В то же время в Одесской области есть определенные условия. У водителей должен быть специальный пропуск, его можно оформить в Одесской областной военной администрации по телефону 048 7189 387 (с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00).
