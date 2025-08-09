Видео
Главная Одесса На Одесчине разрешили движение транспорта ночью — какие нюансы

На Одесчине разрешили движение транспорта ночью — какие нюансы

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 10:27
Ночное движение транспорта в Одесской области разрешили до 10 сентября
Движение транспорта по трассе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт сможет ездить по дорогам даже во время комендантского часа. Это временная мера, введенная из-за жаркой погоды.

Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.

На Одещині дозволили рух транспорту вночі — які нюанси - фото 1
Сообщение Укртрансбезопасности. Фото: скриншот из Facebook

Движение фур в комендантский час

По их информации, ослабление правил для водителей большегрузного транспорта будет действовать до 10 сентября. В период длительной жары им разрешили двигаться по автомобильным дорогам даже в комендантский час.

Впрочем, ограничения остаются. Запрет будет действовать в случаях реальной угрозы жизни и безопасности людей, а также интересам общества или государства.

Перевозчики должны иметь при себе сопроводительные документы на груз и предоставлять их по требованию представителей контролирующих органов.

Проезд по трассам Одесской области

В то же время в Одесской области есть определенные условия. У водителей должен быть специальный пропуск, его можно оформить в Одесской областной военной администрации по телефону 048 7189 387 (с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00).

Напомним, в Инфоксводоканале опровергают факт того, что качество воды вдоль побережья Одессы ухудшилось из-за того, что предприятие сбрасывает в море стоки. Также недавно мы писали о проблеме с водорослями на пляжах Одессы.

