Інфоксводоканал спростував свою причетність до забруднення Чорного моря

Гниття водоростей. Фото: Новини.LIVE

В Інфоксводоканалі спростовують факт того, що якість води вздовж узбережжя Одеси погіршилася через те, що підприємство скидає у море стоки. У водопостачальній компанії назвали звинувачення на їх адресу безпідставними та наголосили, що водорості гниють у всьому Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба Інфоксводоканала.

Реакція Інфоксводоканалу

В Інфоксводоканалі заявили, що очищені стоки прямують не в море, а в Хаджибейський лиман з червня 2023 року згідно з розпорядженням голови Одеської ОВА. У підприємстві також додали, що на станції "Північна" проводиться не тільки механічна, але й біологічна очистка води, зокрема від амонію та фосфатів. Тому цей метод не повинен наносити шкоду флорі і фауні.

Крім того, якість очищених стоків відповідає всім санітарним вимогам та цілодобово контролюється лабораторними службами, стверджують в Інфоксі. У підприємстві також зауважили, що гниття водоростей є не лише проблемою Одеси, але всього узбережжя Чорного моря.



"Що стосується масового гниття водоростей, то такі явища часто відбуваються в спекотну погоду вздовж всього узбережжя Чорного моря — від Анапи до Болгарії, тобто там, де про "Інфоксводоканал" ніколи не чули",— йдеться у повідомленні "Інфоксводоканалу".

Додамо, йдеться про інформацію, поширену в ЗМІ щодо того, що в море вже кілька років зливаються очищені води і це приводить до опріснення і як слідство розвітку водоростей, які потім гниють

Нагаддаємо, нещодавно ми писали про проблему із водоростями на пляжах Одеси. А також, про те скільки коштує відпочинок в нашому місті у серпні.