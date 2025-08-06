Скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні 2025 року

Оперний театр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Серпень — останній місяць літа і час, коли море в Одесі традиційно найтепліше. Туристів у місті зараз найбільше: пляжі заповнені, на Дерибасівській людно вдень і ввечері. Саме в цей період ціни на житло та розваги найвищі, але й вибір варіантів для відпочинку — найбільший.

Журналісти Новини.LIVE підрахували, у скільки обійдеться поїздка до Південної Пальміри в серпні — від проживання та харчування до цін на пляжах і квитків у театри.

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Ціни на готелі в Одесі

Серед найдорожчих варіантів житла біля моря — готелі з приватними пляжами, басейнами, саунами та ресторанами на даху. Ціни на двомісний номер тут стартують від 18 000–19 000 грн, за покращений із панорамним видом доведеться заплатити від 25 000 грн, а президентські люкси можуть коштувати близько 50 000 грн за ніч.

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Ціни на готелі в Одесі. Фото: Скриншот booking.com

Для тих, хто шукає доступніший відпочинок, є готелі далі від моря й центру. У них зазвичай базові зручності — Wi‑Fi, кондиціонер, телевізор. Двомісний номер можна знайти від 700 грн, люкс — близько 2 000 грн, а за невелику доплату пропонують сніданки.

Вартість номерів у готелях Одеси. Фото: Скриншот booking.com

Оренда квартир в Одесі

А тим, хто не хоче зупинятися в готелі й віддає перевагу більш домашньому формату, можна розглянути оренду квартири. Такий варіант підійде сім’ям або компаніям друзів, які планують готувати самостійно й цінують більше простору. В Одесі вибір великий — від просторих апартаментів в Аркадії до студій у спальних районах міста.

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Ціни на оренду квартир в Одесі. Фото: Скриншот booking.com

Наприклад, простора квартира площею 130 кв. м в Аркадії — туристичному центрі міста, поруч із пляжами, клубами та ресторанами — обійдеться близько 10 000 грн на добу. Усередині кілька спалень, сучасна кухня з усією технікою, велика вітальня, тераса з видом на море, кондиціонери, пральна машина та швидкий Wi‑Fi.

Найдешевші квартири в Одесі. Фото: Скриншот booking.com

Тим, хто шукає житло простіше та дешевше, підійдуть невеликі квартири трохи далі від центру. Наприклад, студія площею близько 30 кв. м із базовими зручностями — ліжко, невелика кухня, санвузол і Wi‑Fi — обійдеться приблизно від 1 000 грн на добу. Це варіант для тих, хто планує більше часу проводити на пляжі чи прогулянках містом, а квартиру використовувати лише для відпочинку та ночівлі.

Хостели в Одесі

Найдоступніший варіант для туристів — хостели. Це формат, де можна зняти ліжко в загальній кімнаті, поділити простір з іншими та суттєво зекономити. У більшості хостелів є спільні кухні, де можна приготувати їжу, зони відпочинку з диванами чи телевізором, шафи для особистих речей та пральні машини. Санвузли зазвичай спільні, але чисті й доглянуті.

Ціни на хостели в Одесі. Фото: Скриншот booking.com



Вартість ліжка в одеських хостелах починається приблизно від 400–600 грн на добу, а за окремий невеликий номер у хостельному форматі доведеться заплатити близько 800–1 000 грн. Такий варіант підійде тим, хто приїхав на кілька днів і хоче витратити мінімум на житло, залишивши більше бюджету на розваги та море.

Ресторани в Одесі

Серед бюджетних місць можна виділити ресторани грузинської кухні, наприклад "Хінкальня", тут комплексний обід із першої та другої страви обійдеться приблизно в 300 грн. Це швидко, ситно і без великих витрат.

Ціни на страви у "Хінкальні". Фото: hinkalnya.od.ua

Якщо хочеться спробувати одеську кухню в більш комфортній атмосфері, є заклади середнього рівня типу "Гоголь-Моголь" Наприклад, у ресторанах у центрі можна замовити фірмовий форшмак, тюлечку чи деруни, а вечеря на двох обійдеться приблизно у 700–900 грн.

Вартість страв у ресторані "Гоголь-Моголь". Фото: скриншот inst:gogolmogol_cafe

Для тих, хто шукає преміум‑варіант, підійдуть ресторани на зразок "Хмари" з видом на море. Тут повноцінна вечеря з основною стравою та вином коштуватиме близько 1 600–2 500 грн, а головний бонус — атмосфера та панорамні краєвиди

Ціни в ресторані "Облака". Фото - oblaka.choiceqr.com

Пляжі в Одесі

Найдорожчий пляж — "Ібіца". У будні шезлонг біля моря коштує 500 грн, біля басейну — 800 грн, ліжко на двох — 1 900 грн, VIP‑зони — від 3 000 грн. У вихідні ціни підвищуються: шезлонг — 700–1 200 грн, ліжко — до 3 500 грн, VIP — до 6 000 грн.

Прайс на відпочинок у будні дні. Фото: скриншот із сайту: ibiza

Більш доступний варіант — пляж "Кораблик", де є зони для засмагання, обіду й дитячий майданчик. Ціни стабільні від початку сезону: шезлонг — 300 грн, лаундж — 500 грн, ліжко на двох — 600 грн, великий майданчик на компанію — 1 000 грн. Рушник коштує 100 грн без застави.

Прайс на відпочинок на пляжі "Кораблик". Фото: скриншот inst: korablik_villa_sofia

Розваги в Одесі

Коли туристи приїжджають до Одеси, окрім відпочинку на пляжі та прогулянок містом, вони шукають розваги та можливості краще познайомитися з культурою та історією. Саме тому екскурсії залишаються одним із найпопулярніших способів провести час — від класичних оглядових турів до тематичних прогулянок та відвідування унікальних місць.

"Екскурсії в принципі завжди були затребувані, якщо туристів більше, то й запит на екскурсії зростає. Головна серед них — оглядова, для тих, хто приїжджає вперше. Для тих, хто вже був, популярні одеські дворики. Катакомби залишаються дуже популярними — і в місті, і в області. А ще зараз набирають обертів екскурсії українською тематикою: козацьке кладовище, перейменування вулиць, нові українські історії цікавлять все більше гостей", — розповідає гід Одесою Ігор Мозговий.

Гід Одесою Ігор Мозговий про екскурсії. Фото: Новини.Live

Вартість екскурсій залежить від формату — групові тури зазвичай доступніші, а індивідуальні мають ширший спектр можливостей і вищу вартість. Обираючи екскурсію, туристи можуть підібрати оптимальний варіант за ціною та темою.

"Групові тури тривають близько двох — двох із половиною годин, їхня ціна — орієнтовно 400 гривень з людини. Це групи до 12-15 осіб, щоб усім було комфортно і гід міг відповісти на всі питання. Якщо ж брати індивідуальні екскурсії, ціна починається від півтори тисячі гривень і залежить від тривалості, тематики та кількості учасників", — додає гід.

Такі прогулянки дозволяють не лише побачити відомі пам’ятки, а й відчути атмосферу міста зсередини — побувати у двориках, дізнатися маловідомі факти та почути історії, які не знайдеш у путівниках. Для багатьох туристів це стає головним спогадом про відпочинок в Одесі.

Театри Одеси

Після дня на пляжі або прогулянок туристи часто шукають, де провести вечір. Одним із найпопулярніших варіантів залишаються театри — класика, яка дозволяє відчути атмосферу міста. Візитівкою Одеси вважається Оперний театр. Тут можна побачити як опери, так і балети. Квитки коштують у середньому від 220 гривень на гальорку до 400–500 гривень за місця ближче до сцени.

Ціни на вистави в Оперному театрі. Фото: kontramarka.ua

Ще один варіант — Музкомедія. Тут ставлять легкі вистави та мюзикли, які подобаються туристам і підходять для сімейного відпочинку. Ціни на квитки стартують приблизно від 200-250 гривень і рідко перевищують 500 гривень.

Ціни на вистави у театрі Музкомедії. Фото: kontramarka.ua

Для тих, хто шукає щось камерніше, можна обрати Український театр. Тут переважають постановки українською мовою та сучасна драматургія. Квитки зазвичай коштують у межах 250-400 гривень.

Вартість квитків в Українському театрі. Фото: kontramarka.ua

Відпочинок в Одесі можна організувати по‑різному — від бюджетного варіанту з хостелами й прогулянками безкоштовними пляжами до преміум‑рівня з приватними апартаментами, ресторанами та VIP‑зонами біля моря. Усе залежить від того, який формат відпочинку обере турист і скільки готовий витратити. Але незалежно від бюджету, саме серпень — час, коли море найтепліше, місто живе насиченим курортним життям і дає можливість побачити Одесу у всій її літній красі.

Раніше ми писали про те, як винайняти квартиру в Одесі, щоб не потрапити на шахраїв, а також про те, скільки коштує відпочинок в Аркадії.