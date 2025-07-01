Курортний сезон 2025 в Одесі: відпочинок в Аркадії

Курортний сезон в Одесі – інспекція Аркадії
Курортне життя в Одесі цього літа, попри тривоги та війну, не зупиняється. Аркадія, як і в довоєнні роки, залишається одним із найпопулярніших пляжів міста. Щодня сюди сходяться сотні людей — місцеві мешканці та туристи з різних регіонів. Сонце, шум прибою, солодкий запах пахлави та голоси продавців кукурудзи створюють ілюзію мирного життя. Але на тлі цієї атмосфери щоразу чутно короткий рев сирени, який нагадує: війна близько. Саме тому цього літа комфорт на пляжі — це не лише про шезлонг чи коктейль, а й про укриття, аптечку та доступність.
Журналісти Новини.LIVE вирушили з інспекцією до Аркадії, щоб на власні очі побачити, як поєднуються відпочинок і безпека на одному з найбільш людних пляжів Одеси.
Пляжна зона
Аркадія зустрічає відпочивальників різноманіттям форматів відпочинку. Якщо ви прийшли просто з підстилкою — проблем з місцем не буде, вхід вільний і є велика зона загального доступу. Для тих, хто любить більше комфорту, є шезлонги — за них доведеться викласти 700 гривень. Для компаній передбачено великі пляжні ліжка за 1500 грн, а для поціновувачів повного релаксу — бунгало по 2000 гривень. Ціни високі, але охочих відпочити комфортабельно вистачає.
Особливу увагу тут приділили родинам із дітьми. Поруч з основною пляжною зоною облаштовано безплатний дитячий майданчик. Це рідкість на одеських пляжах. Діти бігають, граються і справді виглядають щасливими. Крім того, є приватні ігрові майданчики з батутами, куди можна придбати денний абонемент за 400 гривень. Цей варіант уже платний, але має популярність серед батьків.
Зручності на пляжі
За кілька кроків від моря розташовані численні заклади харчування, бари, ресторанні комплекси та фастфуд-точки, де можна сховатися від спеки, поїсти чи просто перепочити. Важливо, що більшість таких закладів дозволяють скористатися вбиральнею лише своїм клієнтам. Якщо ж ви не плануєте харчуватися, є й окрема загальнодоступна вбиральня — за користування нею доведеться заплатити 20 гривень. Розташована вона приблизно за 100 метрів від основної пляжної зони. Втім, як і зазвичай в Аркадії, черги бувають доволі довгі, особливо в пікові години.
Середній чек в Аркадії
А от ціни в ресторанах на пляжі — окрема тема. Якщо плануєте повноцінний обід у закладі, варто бути готовими до серйозних витрат. Наприклад, середній чек у ресторані "Ібіца" за повноцінний обід — перша страва, основна, десерт і коктейль — становить близько 3800 гривень на двох людей. Водночас у менш пафосних місцях можна знайти простіший варіант перекусу — салати, піцу, напої — орієнтовно за 500–700 гривень. Тож вибір великий, і все залежить від бюджету, з яким ви приїхали до Аркадії. Але в будь-якому разі варіант залишитися голодним тут виключений.
Безпека на пляжі в Аркадії
Інфраструктура пляжу враховує й потреби маломобільних людей. Тут встановлено пандуси, якими можуть скористатися і люди на кріслах колісних, і батьки з дитячими візочками. Схили не надто круті, поверхня рівна — видно, що конструкції встановлювали з урахуванням практичного використання. Спуститися до моря або повернутись назад можна без сторонньої допомоги — і це важливий плюс.
На деяких пляжах постійно чергують рятувальники. Їх видно, і це вселяє довіру — особливо коли багато дітей. Вони не просто стежать за водою, а й готові оперативно допомогти у разі потреби. Але з медичним пунктом виникли труднощі: хоч багато хто про нього говорить, знайти його ми так і не змогли. Працівники закладів, що розташовані на узбережжі, пояснюють, що мають аптечки й можуть надати першу допомогу власноруч. Добре, що подібних інцидентів, за їхніми словами, трапляється небагато. Відпочивальники задоволені.
"Дуже подобається. Ми вчора купались — вода дуже класна, сьогодні ще тепліша. Ми вчора на "Ібіці" відпочивали, а сьогодні прийшли сюди, і нам теж дуже подобається. Вже дві години засмагаємо, відпочиваємо і не хочемо звідси йти", — каже туристка Анна.
Укриття в Аркадії
В умовах війни питання безпеки стало основним критерієм, за яким оцінюють пляжі. В Аркадії обладнане справжнє бомбосховище — воно відкрите для всіх, незалежно від того, хто в якій зоні відпочиває. Під час тривоги сюди йдуть люди, працівники найближчих закладів приносять питну воду, щоб зробити перебування всередині комфортнішим. Укриття оснащене лавками, є розетки для заряджання пристроїв, стіни мають товщину близько 80 сантиметрів. Усередині може розміститися близько 25 осіб, це дуже мало з урахуванням того що одночасно тут перебувають понад 400 осіб. При тому, що до міста ракета долітає за лічені хвилини.
Ціни на пляжі
Куди ж без традиційної пляжної їжі. Одеса не була б перлиною у моря без пахлави, кукурудзи та криків продавців, які закликають спробувати свої смаколики. Цього літа ціни на них високі — качан кукурудзи коштує 120 грн, пахлава з горіхами — 100. Вартість кусюча, але продавці не скаржаться на відсутність попиту. Гості зазначають, що для відпочинку все є, тому можна трошки відволіктися.
"Ми з Кривого Рогу приїхали, вже вдруге в Одесі. "Аркадія" сподобалась — вода чиста, гарний пісочок, все прибрано. До цього були на Ланжероні, але тут нам більше подобається", — каже туристка Наталія.
Пляж "Аркадія" цього літа справляє враження добре організованого місця для відпочинку — з різноманітними форматами дозвілля та увагою до комфорту відвідувачів. Втім, є й проблема, про яку складно не згадати. Щодня пляж приймає понад пів тисячі людей, а деколи й більше, але облаштоване укриття розраховане лише на 25 осіб. У випадку повітряної тривоги цього буде вкрай недостатньо. І хоча сам факт наявності укриття — це вже плюс, масштаб пляжу потребує більшої кількості захищених зон. У час, коли безпека — не опція, а необхідність, питання укриттів повинне бути пріоритетом. Ну і питання медичного забезпечення залишається відкритим.
Раніше ми писали, що Одеська Ітака працює на захопленому держмайні. А також про те, чи готовий пляж "Чайка" приймати туристів.
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