Курортний сезон 2025 в Одесі: відпочинок в Аркадії

Люди на пляжі в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Курортне життя в Одесі цього літа, попри тривоги та війну, не зупиняється. Аркадія, як і в довоєнні роки, залишається одним із найпопулярніших пляжів міста. Щодня сюди сходяться сотні людей — місцеві мешканці та туристи з різних регіонів. Сонце, шум прибою, солодкий запах пахлави та голоси продавців кукурудзи створюють ілюзію мирного життя. Але на тлі цієї атмосфери щоразу чутно короткий рев сирени, який нагадує: війна близько. Саме тому цього літа комфорт на пляжі — це не лише про шезлонг чи коктейль, а й про укриття, аптечку та доступність.

Журналісти Новини.LIVE вирушили з інспекцією до Аркадії, щоб на власні очі побачити, як поєднуються відпочинок і безпека на одному з найбільш людних пляжів Одеси.

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Пляжна зона

Аркадія зустрічає відпочивальників різноманіттям форматів відпочинку. Якщо ви прийшли просто з підстилкою — проблем з місцем не буде, вхід вільний і є велика зона загального доступу. Для тих, хто любить більше комфорту, є шезлонги — за них доведеться викласти 700 гривень. Для компаній передбачено великі пляжні ліжка за 1500 грн, а для поціновувачів повного релаксу — бунгало по 2000 гривень. Ціни високі, але охочих відпочити комфортабельно вистачає.

Люди відпочивають на шезлонгах в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Особливу увагу тут приділили родинам із дітьми. Поруч з основною пляжною зоною облаштовано безплатний дитячий майданчик. Це рідкість на одеських пляжах. Діти бігають, граються і справді виглядають щасливими. Крім того, є приватні ігрові майданчики з батутами, куди можна придбати денний абонемент за 400 гривень. Цей варіант уже платний, але має популярність серед батьків.

Дитячий майданчик біля пляжу. Фото: Новини.LIVE

Зручності на пляжі

За кілька кроків від моря розташовані численні заклади харчування, бари, ресторанні комплекси та фастфуд-точки, де можна сховатися від спеки, поїсти чи просто перепочити. Важливо, що більшість таких закладів дозволяють скористатися вбиральнею лише своїм клієнтам. Якщо ж ви не плануєте харчуватися, є й окрема загальнодоступна вбиральня — за користування нею доведеться заплатити 20 гривень. Розташована вона приблизно за 100 метрів від основної пляжної зони. Втім, як і зазвичай в Аркадії, черги бувають доволі довгі, особливо в пікові години.

Громадська вбиральня біля пляжу в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Середній чек в Аркадії

А от ціни в ресторанах на пляжі — окрема тема. Якщо плануєте повноцінний обід у закладі, варто бути готовими до серйозних витрат. Наприклад, середній чек у ресторані "Ібіца" за повноцінний обід — перша страва, основна, десерт і коктейль — становить близько 3800 гривень на двох людей. Водночас у менш пафосних місцях можна знайти простіший варіант перекусу — салати, піцу, напої — орієнтовно за 500–700 гривень. Тож вибір великий, і все залежить від бюджету, з яким ви приїхали до Аркадії. Але в будь-якому разі варіант залишитися голодним тут виключений.

Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

Безпека на пляжі в Аркадії

Інфраструктура пляжу враховує й потреби маломобільних людей. Тут встановлено пандуси, якими можуть скористатися і люди на кріслах колісних, і батьки з дитячими візочками. Схили не надто круті, поверхня рівна — видно, що конструкції встановлювали з урахуванням практичного використання. Спуститися до моря або повернутись назад можна без сторонньої допомоги — і це важливий плюс.

Пандуси що ведуть до пляжу. Фото: Новини.LIVE

На деяких пляжах постійно чергують рятувальники. Їх видно, і це вселяє довіру — особливо коли багато дітей. Вони не просто стежать за водою, а й готові оперативно допомогти у разі потреби. Але з медичним пунктом виникли труднощі: хоч багато хто про нього говорить, знайти його ми так і не змогли. Працівники закладів, що розташовані на узбережжі, пояснюють, що мають аптечки й можуть надати першу допомогу власноруч. Добре, що подібних інцидентів, за їхніми словами, трапляється небагато. Відпочивальники задоволені.

"Дуже подобається. Ми вчора купались — вода дуже класна, сьогодні ще тепліша. Ми вчора на "Ібіці" відпочивали, а сьогодні прийшли сюди, і нам теж дуже подобається. Вже дві години засмагаємо, відпочиваємо і не хочемо звідси йти", — каже туристка Анна.

Туристка Анна про відпочинок в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Укриття в Аркадії

В умовах війни питання безпеки стало основним критерієм, за яким оцінюють пляжі. В Аркадії обладнане справжнє бомбосховище — воно відкрите для всіх, незалежно від того, хто в якій зоні відпочиває. Під час тривоги сюди йдуть люди, працівники найближчих закладів приносять питну воду, щоб зробити перебування всередині комфортнішим. Укриття оснащене лавками, є розетки для заряджання пристроїв, стіни мають товщину близько 80 сантиметрів. Усередині може розміститися близько 25 осіб, це дуже мало з урахуванням того що одночасно тут перебувають понад 400 осіб. При тому, що до міста ракета долітає за лічені хвилини.

Покажчик, що веде до бомбосховища. Фото: Новини.LIVE

Бомбосховище в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пляжі

Куди ж без традиційної пляжної їжі. Одеса не була б перлиною у моря без пахлави, кукурудзи та криків продавців, які закликають спробувати свої смаколики. Цього літа ціни на них високі — качан кукурудзи коштує 120 грн, пахлава з горіхами — 100. Вартість кусюча, але продавці не скаржаться на відсутність попиту. Гості зазначають, що для відпочинку все є, тому можна трошки відволіктися.

"Ми з Кривого Рогу приїхали, вже вдруге в Одесі. "Аркадія" сподобалась — вода чиста, гарний пісочок, все прибрано. До цього були на Ланжероні, але тут нам більше подобається", — каже туристка Наталія.

Туристки Наталія та Олена про те, чому їм подобається Аркадія. Фото: Новини.LIVE

Пляж "Аркадія" цього літа справляє враження добре організованого місця для відпочинку — з різноманітними форматами дозвілля та увагою до комфорту відвідувачів. Втім, є й проблема, про яку складно не згадати. Щодня пляж приймає понад пів тисячі людей, а деколи й більше, але облаштоване укриття розраховане лише на 25 осіб. У випадку повітряної тривоги цього буде вкрай недостатньо. І хоча сам факт наявності укриття — це вже плюс, масштаб пляжу потребує більшої кількості захищених зон. У час, коли безпека — не опція, а необхідність, питання укриттів повинне бути пріоритетом. Ну і питання медичного забезпечення залишається відкритим.

Раніше ми писали, що Одеська Ітака працює на захопленому держмайні. А також про те, чи готовий пляж "Чайка" приймати туристів.