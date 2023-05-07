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В Аркадії море розмило набережну

7 травня 2023 14:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На морському узбережжі Одеси розмило набережну
Глибокі провали на набережній. Фото: Владислав Масленко
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Аркадії на бетонній набережній з’явилися глибокі провали. Руйнування намагаються зупинити, втім тріщини більшають.

Відповідне відео розмістив блогер Юрій Зоотроп.

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На відео видно чимало провалів. Глибина деяких провалів сягає вже одного метра. В одному місці руйнування намагаються зупинити, забивши шпунт у бетонні блоки. Втім, через часті шторми будинки, які розташовані вздовж набережної, опинилися під загрозою.

Крім того, навіть на відремонтованих ділянках теж почали з’являтися тріщини.

Зазначимо, нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу. 

Нагадаємо, в Одесі на 10 станції Великого Фонтану з’явиться нова адміністративна будівля. Її планують побудувати на місці покинутого кафе. У перспективі — облаштування  підземного паркінгу.

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