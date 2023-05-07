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В Аркадии море размыло набережную

7 мая 2023 14:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
На морском побережье Одессы размыло набережную
Глубокие провалы на набережной. Фото: Владислав Масленко
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Аркадии на бетонной набережной появились глубокие провалы. Разрушения пытаются остановить, впрочем, трещины увеличиваются.

Соответствующее видео разместил блоггер Юрий Зоотроп.

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На видео видно немало провалов. Глубина некоторых провалов достигает уже одного метра. В одном месте разрушения пытаются остановить, забив шпунт в бетонные блоки. Впрочем, из-за частых штормов дома, расположенные вдоль набережной, оказались под угрозой.

Кроме того, даже на отремонтированных участках тоже стали появляться трещины.

Отметим, недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.

Напомним, в Одессе на 10 станции Большого Фонтана появится новое административное здание. Его планируют построить на месте заброшенного кафе. В перспективе — обустройство подземного паркинга.

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