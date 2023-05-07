На морском побережье Одессы размыло набережную

В Аркадии море размыло набережную
В Аркадии на бетонной набережной появились глубокие провалы. Разрушения пытаются остановить, впрочем, трещины увеличиваются.
Соответствующее видео разместил блоггер Юрий Зоотроп.
На видео видно немало провалов. Глубина некоторых провалов достигает уже одного метра. В одном месте разрушения пытаются остановить, забив шпунт в бетонные блоки. Впрочем, из-за частых штормов дома, расположенные вдоль набережной, оказались под угрозой.
Кроме того, даже на отремонтированных участках тоже стали появляться трещины.
Отметим, недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.
Напомним, в Одессе на 10 станции Большого Фонтана появится новое административное здание. Его планируют построить на месте заброшенного кафе. В перспективе — обустройство подземного паркинга.