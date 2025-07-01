Курортный сезон 2025 в Одессе: отдых в Аркадии

Люди на пляже в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Курортная жизнь в Одессе этим летом, несмотря на тревоги и войну, не останавливается. Аркадия, как и в довоенные годы, остается одним из самых популярных пляжей города. Ежедневно сюда сходятся сотни людей — местные жители и туристы из разных регионов. Солнце, шум прибоя, сладкий запах пахлавы и голоса продавцов кукурузы создают иллюзию мирной жизни. Но на фоне этой атмосферы каждый раз слышен короткий рев сирены, который напоминает: война близко. Именно поэтому этим летом комфорт на пляже — это не только о шезлонге или коктейле, но и об укрытии, аптечке и доступности.

Журналисты Новини.LIVE отправились с инспекцией в Аркадию, чтобы собственными глазами увидеть, как сочетаются отдых и безопасность на одном из самых людных пляжей Одессы.

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Пляжная зона

Аркадия встречает отдыхающих многообразием форматов отдыха. Если вы пришли просто с подстилкой — проблем с местом не будет, вход свободный и есть большая зона общего доступа. Для тех, кто любит больше комфорта, есть шезлонги — за них придется выложить 700 гривен. Для компаний предусмотрены большие пляжные кровати за 1500 грн, а для любителей полного релакса — бунгало по 2000 гривен. Цены высокие, но желающих отдохнуть со всеми удобствами хватает.

Люди отдыхают на шезлонгах в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Особое внимание здесь уделили семьям с детьми. Рядом с основной пляжной зоной обустроена бесплатная детская площадка. Это редкость на одесских пляжах. Дети бегают, играют и действительно выглядят счастливыми. Кроме того, есть частные игровые площадки с батутами, куда можно приобрести дневной абонемент за 400 гривен. Этот вариант уже платный, но пользуется популярностью среди родителей.

Детская площадка возле пляжа. Фото: Новини.LIVE

Удобства на пляже

В нескольких шагах от моря расположены многочисленные заведения питания, бары, ресторанные комплексы и фастфуд-точки, где можно спрятаться от жары, поесть или просто отдохнуть. Важно, что большинство таких заведений позволяют воспользоваться туалетом только своим клиентам. Если вы не планируете питаться, есть и отдельная общедоступная уборная — за пользование ею придется заплатить 20 гривен. Расположена она примерно в 100 метрах от основной пляжной зоны. Впрочем, как и обычно в Аркадии, очереди бывают довольно длинные, особенно в пиковые часы.

Общественная уборная возле пляжа в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Средний чек в Аркадии

А вот цены в ресторанах на пляже — отдельная тема. Если планируете полноценный обед в заведении, стоит быть готовыми к серьезным тратам. Например, средний чек в ресторане "Ибица" за полноценный обед — первое блюдо, основное, десерт и коктейль — составляет около 3800 гривен на двух человек. В то же время в менее пафосных местах можно найти более простой вариант перекуса — салаты, пиццу, напитки — ориентировочно за 500-700 гривен. Так что выбор большой, и все зависит от бюджета, с которым вы приехали в Аркадию. Но в любом случае вариант остаться голодным здесь исключен.

Люди отдыхают у моря. Фото: Новини.LIVE

Безопасность на пляже в Аркадии

Инфраструктура пляжа учитывает и потребности маломобильных людей. Здесь установлены пандусы, которыми могут воспользоваться и люди на креслах колесных, и родители с детскими колясками. Склоны не слишком крутые, поверхность ровная — видно, что конструкции устанавливали с учетом практического использования. Спуститься к морю или вернуться можно без посторонней помощи — и это важный плюс.

Пандусы, ведущие к пляжу. Фото: Новини.LIVE

На некоторых пляжах постоянно дежурят спасатели. Их видно, и это внушает доверие — особенно когда много детей. Они не просто следят за водой, но и готовы оперативно помочь в случае необходимости. Но с медицинским пунктом возникли трудности: хоть многие о нем говорят, найти его мы так и не смогли. Работники заведений, находящихся на побережье, объясняют, что имеют аптечки и могут оказать первую помощь собственноручно. Хорошо, что подобных инцидентов, по их словам, случается немного. Отдыхающие довольны.

"Очень нравится. Мы вчера купались — вода очень классная, сегодня еще теплее. Мы вчера на "Ибице" отдыхали, а сегодня пришли сюда, и нам тоже очень нравится. Уже два часа загораем, отдыхаем и не хотим отсюда уходить", — говорит туристка Анна.

Туристка Анна об отдыхе в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Укрытие в Аркадии

В условиях войны вопрос безопасности стал основным критерием, по которому оценивают пляжи. В Аркадии оборудовано настоящее бомбоубежище — оно открыто для всех, независимо от того, кто в какой зоне отдыхает. Во время тревоги сюда идут люди, работники ближайших заведений приносят питьевую воду, чтобы сделать пребывание внутри более комфортным. Укрытие оснащено скамейками, есть розетки для зарядки устройств, стены имеют толщину около 80 сантиметров. Внутри может разместиться около 25 человек. Это очень мало с учетом того, что одновременно здесь находится более 400 человек. При том, что до города ракета долетает за считанные минуты.

Указатель, ведущий к бомбоубежищу. Фото: Новини.LIVE

Бомбоубежище в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Цены на пляже

Куда без традиционной пляжной еды. Одесса не была бы жемчужиной у моря без пахлавы, кукурузы и криков продавцов, которые призывают попробовать свои вкусности. Этим летом цены на них высокие — початок кукурузы стоит 120 грн, пахлава с орехами — 100. Стоимость кусачая, но продавцы не жалуются на отсутствие спроса. Гости отмечают, что для отдыха все есть, поэтому можно немножко отвлечься.

"Мы из Кривого Рога приехали, уже второй раз в Одессе. Аркадия понравилась — вода чистая, красивый песочек, все убрано. До этого были на Ланжероне, но здесь нам больше нравится", — говорит туристка Наталья.

Туристки Наталья и Елена о том, почему им нравится Аркадия. Фото: Новини.LIVE

Пляж "Аркадия" этим летом производит впечатление хорошо организованного места для отдыха — с разнообразными форматами досуга и вниманием к комфорту посетителей. Впрочем, есть и проблема, о которой сложно не упомянуть. Ежедневно пляж принимает более полтысячи человек, а порой и больше, но обустроенное укрытие рассчитано только на 25 человек. В случае воздушной тревоги этого будет крайне недостаточно. И хотя сам факт наличия укрытия — это уже плюс, масштаб пляжа требует большего количества защищенных зон. В то время, когда безопасность — не опция, а необходимость, вопрос укрытий должен быть приоритетом. Ну и вопрос медицинского обеспечения остается открытым, но в целом пляж оставляет впечатление места, где о людях не забыли.

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