Фонд державного майна України судиться із клубом Ітака в Одесі, аби повернути приміщення підприємства у державну власність

Клуб "Ітака" в Одесі. Фото: itaka-club.com.ua

Фонд державного майна намагається у суді оскаржити право власності на приміщення клубу Ітака в Аркадії. На думку ФДМУ, піприємець захопив будівлю та навмисно затягує процес її передачі державі.

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України.

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Приміщення, яке займає розважальний комплекс Ітака в Аркадії (145 кв.м.) належить ДП "Одеський морський торговельний порт". У 2022 році Господарський суд виніс рішення про припинення права користування цими будівлями у зв’язку з систематичним порушенням умов договору (зокрема, заборгованість у розмірі понад 94 тис. грн). Однак ТОВ "Дерева Раю" (власник клубу) відмовився добровільно виконати це розпорядження та досі їх не звільнив. Крім того, підприємець навмисно затягує справу у суді, вважають у ФДМУ. Через це бюджет України недоотримує кошти, які могли б до нього надходити, якщо б нерухомість повернули у державну власність.

Аби повернути приміщення клубу "Ітака" Фонд держмайна подає новий позов до суду, наступний розгляд справи відбудеться завтра в Одеському апеляційному суді.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи будуть відкривати одеські пляжі. А також про те, як узаконити ділянку, якщо немає документів.