Фонд государственного имущества Украины судится с клубом Итака в Одессе, чтобы вернуть помещения предприятия в государственную собственность

Клуб "Итака" в Одессе. Фото: itaka-club.com.ua

Фонд государственного имущества пытается в суде оспорить право собственности на помещение клуба Итака в Аркадии. По мнению ФГИУ, предприниматель захватил здание и намеренно затягивает процесс его передачи государству.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Реклама

Читайте также:

Собственность на землю

Помещение, которое занимает развлекательный комплекс Итака в Аркадии (145 кв.м.) принадлежит ГП "Одесский морской торговый порт". В 2022 году Хозяйственный суд вынес решение о прекращении права пользования этими зданиями в связи с систематическим нарушением условий договора (в частности, задолженность в размере более 94 тыс. грн). Однако ООО "Деревья Рая" (владелец клуба) отказался добровольно выполнить это распоряжение и до сих пор их не освободил. Кроме того, предприниматель намеренно затягивает дело в суде, считают в ФГИУ. Из-за этого бюджет Украины недополучает средства, которые могли бы в него поступать, если бы недвижимость вернули в государственную собственность.

Чтобы вернуть помещение клуба "Итака" Фонд госимущества подает новый иск в суд, следующее рассмотрение дела состоится завтра в Одесском апелляционном суде.

Напомним, недавно мы писали о том, будут ли открывать одесские пляжи. А также о том, как узаконить участок, если нет документов.