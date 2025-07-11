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Головна Одеса Обережно, шахраї — як винайняти квартиру в Одесі на піку сезону

Обережно, шахраї — як винайняти квартиру в Одесі на піку сезону

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 06:33
Пошук житла в Одесі — поради, як не потрапити на шахраїв
Будинки в Одесі. Фото: domin.ua

Туристи дедалі частіше змінюють підхід до пошуку житла — замість звичних сайтів і платформ усе популярнішими стають соцмережі. Власники підлаштовуються під нову реальність: демонструють житло в реальному часі, відповідають на запитання. Та разом зі зростанням попиту з’являються й нові ризики. Кількість фейкових оголошень зростає, а шахраї дедалі активніше користуються довірою туристів.

Як обрати житло та не потрапити на гачок — журналісти Новини.LIVE запитали у рієлторки Вікторії Туровєрової.

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Нові тренди

Ще кілька років тому туристи шукали квартири прямо на вокзалі. У кожному підземному переході хтось тримав табличку "Здам житло біля моря". Потім були оголошення на сайтах — Booking, OLX, локальні форуми. Сьогодні все це витісняють соцмережі. І лідер несподіваний — TikTok.

"Саме в цьому році це ТікТок, однозначно. Я в це не вірила, а це є. Думала, що там тільки молодь сидить — ні! Дуже багато наразі людей з ТікТоку", — розповіла рієлторка Вікторія Туровєрова.

рієлторка Вікторія Туровєрова про нові тренди
Рієлторка Вікторія Туровєрова про нові тренди оренди квартир. Фото: Новини.LIVE

Власники нерухомості активно підлаштовуються під нову реальність — замість сухих оголошень вони виходять у стріми, ведуть відеоогляди, показують усе наживо: від посуду на кухні до вигляду з балкона. У прямому ефірі відповідають на запитання, демонструють, що постіль чиста, техніка працює, а квартира справжня, а не згенерована штучним інтелектом. Така відкритість створює довіру — і, як наслідок, спрацьовує: бронюють одразу під час перегляду.

"Ведеш стріми, показуєш огляди квартири — і вони зразу тобі пишуть, дзвонять. Навіть з Instagram не так багато, як з ТікТоку. Людина бачить, що ось я тут, я можу їй все показати — посуд, постіль, який вид з вікна, все повмикати. Люди бачать що ми всі реальні, і бронюють", — каже рієлторка.

Спальня в квартирі Одеси
Спальня у квартирі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Як не натрапити на шахраїв

Збільшення попиту традиційно активізує й аферистів. Щойно в Одесі починається туристичний рух, в мережі з’являються десятки фейкових оголошень: надто привабливі ціни, ідеальні фото, мінімум інформації про власника — усе це тривожні сигнали. Люди поспішають забронювати, бо "гарячий варіант", а в підсумку — втрачені гроші й зіпсований відпочинок. Щоб не натрапити на шахраїв, експерти радять шукати квартири лише через перевірені сервіси — з рейтингами, історією, контактами та можливістю залишити відгук.

"Через перевірені сайти — це Booking, Airbnb, перевірений рієлтор або власник. Якщо не знаєте таких — тільки Airbnb і Booking", — радить рієлторка.

Рієлторка Вікторія Туровєрова про шахраїв
Рієлторка Вікторія Туровєрова про шахраїв. Фото: Новини.LIVE

Іноді гарна картинка в оголошенні може ввести в оману. Тому варто зробити кілька простих перевірок: пошукати профіль власника в соцмережах, перевірити номер телефону в Getcontact, попросити додаткові підтвердження.

"Якщо ви вже потрапили на якусь красиву картинку і хочеться забронювати, треба подивитись сторінку цієї людини в Instagram, Facebook, перевірити по Getcontact номер телефона — хто він. Можна навіть сфоткати паспорт, щоб це не була якась незрозуміла людина, яка одноразово викинула оголошення на OLX", — пояснює експертка.

Кухня студія в квартирі
Кухня студія у квартирі. Фото: Новини.LIVE

Ринок подобової оренди продовжує змінюватися — не лише за цінами, а й за каналами комунікації. Там, де раніше орендували на вокзалі та шукали оголошення на сайтах, тепер — відео, стріми та особистий контакт у соцмережах. Але незалежно від способу бронювання, головне правило для туристів залишається незмінним — обережність і перевірка.

Раніше ми писали про вартість відпочинку в одеських готелях. А також про те, чи безпечно їхати на відпочинок до Одеси.

Одеса квартири відпочинок відпустка оренда Новини Одеси море люди
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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