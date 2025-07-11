Поиск жилья в Одессе - советы, как не попасть на мошенников

Дома в Одессе. Фото: domin.ua

Туристы все чаще меняют подход к поиску жилья — вместо привычных сайтов и платформ все популярнее становятся соцсети. Владельцы подстраиваются под новую реальность: демонстрируют жилье в реальном времени, отвечают на вопросы. Но вместе с ростом спроса появляются и новые риски. Количество фейковых объявлений растет, а мошенники все активнее пользуются доверием туристов.

Как выбрать жилье и не попасть на крючок — журналисты Новини.LIVE спросили у риелтора Виктории Туроверовой.

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Еще несколько лет назад туристы искали квартиры прямо на вокзале. В каждом подземном переходе кто-то держал табличку "Сдам жилье у моря". Потом были объявления на сайтах - Booking, OLX, локальные форумы. Сегодня все это вытесняют соцсети. И лидер неожиданный - TikTok.

"Именно в этом году это ТикТок, однозначно. Я в это не верила, а это есть. Думала, что там только молодежь сидит — нет! Очень много сейчас людей из ТикТока", — рассказала риелтор Виктория Туроверова.

Риелтор Виктория Туроверова о новых трендах аренды квартир. Фото: Новини.LIVE

Владельцы недвижимости активно подстраиваются под новую реальность — вместо сухих объявлений они выходят в стримы, ведут видеообзоры, показывают все вживую: от посуды на кухне до вида с балкона. В прямом эфире отвечают на вопросы, демонстрируют, что постель чистая, техника работает, а квартира настоящая, а не сгенерированная искусственным интеллектом. Такая открытость создает доверие — и, как следствие, срабатывает: бронируют сразу во время просмотра.

"Ведешь стримы, показываешь обзоры квартиры - и они сразу тебе пишут, звонят. Даже с Instagram не так много, как с ТикТока. Человек видит, что вот я здесь, я могу ему все показать - посуду, постель, какой вид из окна, все включить. Люди видят что мы все реальные, и бронируют", — говорит риелтор.

Спальня в квартире Одессы. Фото: Новини.LIVE

Как не наткнуться на мошенников

Увеличение спроса традиционно активизирует и аферистов. Как только в Одессе начинается туристическое движение, в сети появляются десятки фейковых объявлений: слишком привлекательные цены, идеальные фото, минимум информации о владельце — все это тревожные сигналы. Люди спешат забронировать, потому что "горячий вариант", а в итоге — потерянные деньги и испорченный отдых. Чтобы не наткнуться на мошенников, эксперты советуют искать квартиры только через проверенные сервисы - с рейтингами, историей, контактами и возможностью оставить отзыв.

"Через проверенные сайты — это Booking, Airbnb, проверенный риелтор или владелец. Если не знаете таких — только Airbnb и Booking", — советует риелтор.

Риелтор Виктория Туроверова о мошенниках. Фото: Новини.LIVE

Иногда красивая картинка в объявлении может ввести в заблуждение. Поэтому стоит сделать несколько простых проверок: поискать профиль владельца в соцсетях, проверить номер телефона в Getcontact, попросить дополнительные подтверждения.

"Если вы уже попали на какую-то красивую картинку и хочется забронировать, надо посмотреть страницу этого человека в Instagram, Facebook, проверить по Getcontact номер телефона — кто он. Можно даже сфоткать паспорт, чтобы это не был какой-то непонятный человек, который однократно выбросил объявление на OLX", — объясняет эксперт.

Кухня-студия в квартире. Фото: Новини.LIVE

Рынок посуточной аренды продолжает меняться — не только по ценам, но и по каналам коммуникации. Там, где раньше арендовали на вокзале и искали объявления на сайтах, теперь — видео, стримы и личный контакт в соцсетях. Но независимо от способа бронирования, главное правило для туристов остается неизменным — осторожность и проверка.

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