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Головна Одеса На всіх не вистачить — на пляжах Одеси замало укриттів

На всіх не вистачить — на пляжах Одеси замало укриттів

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 15:38
Скільки укриттів доступно вздовж узбережжя Одеси
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, з дозволу Одеської обласної військової адміністрації відкрито для відпочинку 27 пляжів. Однак кількість укриттів вздовж узбережжя недостатня для того, аби вмістити в себе усіх відпочивальників.

Про це Новини.LIVE дізналися з відповіді міськради на наш запит.

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На сьогодні вздовж узбережжя Одеси у пішохідній доступності налічується лише 59  укриттів. Такої кількості захисних споруд, на жаль, не достатньо, аби усі відпочивальники могли сховатися у них під час тривоги. Адже людей на пляжах зараз, у курортний сезон, дуже багато.

Додамо, наявність доступного укриття поблизу — обов'язкова умова для того, аби пляж отримав дозвіл на роботу.

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Відповідь міськради на запит Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеським кафе заборонено працювати під час повітряних тривог. А також про інспекцію одеських укриттів.

Одеса пляж Новини Одеси війна в Україні укриття
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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