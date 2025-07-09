В Одессе открыли памятную доску в честь Генриха Осташевского - Праведника народов мира, народного артиста Украины и героя Второй мировой войны

Мемориальная доска. Фото: Новини.LIVE

В Одессе установить памятную доску в честь народного артиста Украины Генриха Осташевского. Во время Второй мировой войны актер, рискуя собственной жизнью, спасал евреев от ужасов Холокоста.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама

Читайте также:

Праведник народов мира

Возле здания Украинского театра им. В. Василька прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Генриха Осташевского — Праведника народов мира, народного артиста Украины, героя Второй мировой войны, который спасал евреев во время румынской оккупации. Люди говорят: установление мемориальной доски — символический жест сохранения исторической памяти, акта солидарности с теми, кто не сломался перед лицом зла.

"За каждого спасенного еврея можно было навсегда покинуть этот мир. В то время и соседи и знакомые могли донести в комендатуру. Лишиться жизни могла целая семья. Поэтому его подвиг действительно очень важен, и еще более важна память о нем",— говорит Научный сотрудник музея Холокоста Ольга Чинена.

Ольга Чинена, сотрудник музея. Фото: Новини.LIVE

Доску установили. Фото: Новини.LIVE

Евреи вспоминают спасителя. Фото: Новини.LIVE

Вспоминали как актера

Генриха Осташевского вспоминали сегодня не только как смелого человека, который спас немало жизней от ужасов нацизма, но и как актера. За десятилетие своей карьеры он сыграл в театре более 50 ролей. Юлия Пивоварова говорит: коллеги его уважали.

"У него была куча крепких ролей в нашем театре. Он был настоящим профессионалом. И при этом это был очень веселый, очень искренний человек, он мог прийти на помощь любому",— говорит художественный руководитель драмтеатра имени Василия Василько Юлия Пивоварова.

Юлия Пивоварова добавляет: многие коллеги Генриха Романовича даже не знали о его подвигах времен войны. Природная скромность никогда не давала ему об этом рассказывать.

Юлия Пивоварова. Фото: Новини.LIVE

Открытие доски. Фото: Новини.LIVE

Инициаторы открытия доски. Фото: Новини.LIVE

Память о Генрихе Осташевском

Генрих Осташевский умер в 2004 году на 83-м году жизни. Его имя уже увековечено в Прохоровском сквере Одессы. Упоминания о нем есть и в Иерусалимском музее памяти жертв Холокоста "Яд Вашем", а также на Стенах Праведников.

Одесситы присоединялись. Фото: Новини.LIVE

Цветы у доски. Фото: Новини.LIVE

Инициаторами установления мемориальной доски выступили Одесская региональная ассоциация евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей, коллектив Одесского академического украинского театра им. В. Василька и Одесский музей Холокоста.

Напомним, недавно мы писали о памятной доске, которую сняли на Дерибасовской. А также об открытии памятника в честь фельдшера-героя.