В Одесі відкрили пам'ятну дошку на честь Генріха Осташевського – Праведника народів світу, народного артиста України та героя Другої світової війни

В Одесі з'явилася ще одна пам'ятна дошка — на честь кого
В Одесі встановити пам'ятну дошку на честь народного артиста України Генріха Осташевського. Під час Другої світової війни актор, ризикуючи власним життям, рятував євреїв від жахів Голокосту.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Праведник народів світу
Біля будівлі Українського театру ім. В. Василька пройшла церемонія відкриття меморіальної дошки на честь Генріха Осташевського – Праведника народів світу, народного артиста України, героя Другої світової війни, який рятував євреїв під час румунської окупації. Люди кажуть: встановлення меморіальної дошки — символічний жест збереження історичної пам’яті, акту солідарності з тими, хто не зламався перед обличчям зла.
"За кожного врятованого єврея можна було назавжди залишити цей світ. В той час і сусіди і знайомі могли донести в комендатуру. Лишитися життя могла ціла родина. Тому його подвиг дійсно дуже важливий, і ще більш важлива пам'ять про нього",— каже Науковий співробітник музею Голокосту Ольга Чінена.
Згадували як актора
Генріха Осташевського згадували сьогодні не тільки як сміливу людину, яка врятувала чимало життів від жахів нацизму, але й як актора. За десятиріччя своєї кар'єри він зіграв у театрі понад 50 ролей. Юлія Пивоварова каже: колеги його поважали.
"В нього була купа міцних ролей у нашому театрі. Він був справжнім професіоналом. І при цьому це була дуже весела, дуже щира людина, вона могла прийти на допомогу будь-кому",— каже художня керівниця драмтеатру імені Василя Василька Юлія Пивоварова.
Юлія Пивоварова додає: багато колег Генріха Романовича навіть не знали про його подвиги часів війни. Природна скромність ніколи не давала йому про це розповідати.
Пам'ять про Генріха Осташевського
Генріх Осташевський помер у 2004 році на 83 році життя. Його ім’я вже вшановано в Прохорівському сквері Одеси. Згадки про нього є і в Єрусалимському музеї пам’яті жертв Голокосту "Яд Вашем", а також на Стінах Праведників.
Ініціаторами встановлення меморіальної дошки виступили Одеська регіональна асоціація євреїв — колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів, колектив Одеського академічного українського театру ім. В. Василька та Одеський музей Голокосту.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пам'ятну дошку, яку зняли на Дерибасівській. А також про відкриття пам'ятки на честь фельдшера-героя.
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