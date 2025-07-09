Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі з'явилася ще одна пам'ятна дошка — на честь кого

В Одесі з'явилася ще одна пам'ятна дошка — на честь кого

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 13:37
В Одесі відкрили пам'ятну дошку на честь Генріха Осташевського – Праведника народів світу, народного артиста України та героя Другої світової війни
Меморіальна дошка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі встановити пам'ятну дошку на честь народного артиста України Генріха Осташевського. Під час Другої світової війни актор, ризикуючи власним життям, рятував євреїв від жахів Голокосту. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Праведник народів світу

Біля будівлі Українського театру ім. В. Василька пройшла церемонія відкриття меморіальної дошки на честь Генріха Осташевського – Праведника народів світу, народного артиста України, героя Другої світової війни, який рятував євреїв під час румунської окупації. Люди кажуть: встановлення меморіальної дошки — символічний жест збереження історичної пам’яті, акту солідарності з тими, хто не зламався перед обличчям зла.

"За кожного врятованого єврея можна було назавжди залишити цей світ. В той час і сусіди і знайомі могли донести в комендатуру. Лишитися життя могла ціла родина. Тому його подвиг дійсно дуже важливий, і ще більш важлива пам'ять про нього",— каже Науковий співробітник музею Голокосту Ольга Чінена.

None - фото 1
Ольга Чінена, співробітник музею. Фото: Новини.LIVE 
None - фото 2
Дошку встановили. Фото: Новини.LIVE 
None - фото 3
Євреї згадують рятівника. Фото: Новини.LIVE 

Згадували як актора

Генріха Осташевського згадували сьогодні не тільки як сміливу людину, яка врятувала чимало життів від жахів нацизму, але й як актора. За десятиріччя своєї кар'єри він зіграв у театрі понад 50 ролей. Юлія Пивоварова каже: колеги його поважали.

"В нього була купа міцних ролей у нашому театрі. Він був справжнім професіоналом. І при цьому це була дуже весела, дуже щира людина, вона могла прийти на допомогу будь-кому",— каже художня керівниця драмтеатру імені Василя Василька Юлія Пивоварова.

Юлія Пивоварова додає: багато колег Генріха Романовича навіть не знали про його подвиги часів війни. Природна скромність ніколи не давала йому про це розповідати.

None - фото 4
Юлія Пивоварова. Фото: Новини.LIVE 
None - фото 5
Відкриття дошки. Фото: Новини.LIVE 
None - фото 6
Ініціатори відкриття дошки. Фото: Новини.LIVE 

Пам'ять про Генріха Осташевського

Генріх Осташевський помер у  2004 році на 83 році життя. Його ім’я вже вшановано в Прохорівському сквері Одеси. Згадки про нього є і в Єрусалимському музеї пам’яті жертв Голокосту "Яд Вашем", а також на Стінах Праведників. 

None - фото 7
Одесити долучалися. Фото: Новини.LIVE 
None - фото 8
Квіти біля дошки. Фото: Новини.LIVE 

Ініціаторами встановлення меморіальної дошки виступили Одеська регіональна асоціація євреїв — колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів, колектив Одеського академічного українського театру ім. В. Василька та Одеський музей Голокосту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пам'ятну дошку, яку зняли на Дерибасівській. А також про відкриття пам'ятки на честь фельдшера-героя.

Одеса меморіал Друга світова війна артисти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації