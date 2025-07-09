В Одесі відкрили пам'ятну дошку на честь Генріха Осташевського – Праведника народів світу, народного артиста України та героя Другої світової війни

Меморіальна дошка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі встановити пам'ятну дошку на честь народного артиста України Генріха Осташевського. Під час Другої світової війни актор, ризикуючи власним життям, рятував євреїв від жахів Голокосту.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Праведник народів світу

Біля будівлі Українського театру ім. В. Василька пройшла церемонія відкриття меморіальної дошки на честь Генріха Осташевського – Праведника народів світу, народного артиста України, героя Другої світової війни, який рятував євреїв під час румунської окупації. Люди кажуть: встановлення меморіальної дошки — символічний жест збереження історичної пам’яті, акту солідарності з тими, хто не зламався перед обличчям зла.

"За кожного врятованого єврея можна було назавжди залишити цей світ. В той час і сусіди і знайомі могли донести в комендатуру. Лишитися життя могла ціла родина. Тому його подвиг дійсно дуже важливий, і ще більш важлива пам'ять про нього",— каже Науковий співробітник музею Голокосту Ольга Чінена.

Ольга Чінена, співробітник музею. Фото: Новини.LIVE

Дошку встановили. Фото: Новини.LIVE

Євреї згадують рятівника. Фото: Новини.LIVE

Згадували як актора

Генріха Осташевського згадували сьогодні не тільки як сміливу людину, яка врятувала чимало життів від жахів нацизму, але й як актора. За десятиріччя своєї кар'єри він зіграв у театрі понад 50 ролей. Юлія Пивоварова каже: колеги його поважали.

"В нього була купа міцних ролей у нашому театрі. Він був справжнім професіоналом. І при цьому це була дуже весела, дуже щира людина, вона могла прийти на допомогу будь-кому",— каже художня керівниця драмтеатру імені Василя Василька Юлія Пивоварова.

Юлія Пивоварова додає: багато колег Генріха Романовича навіть не знали про його подвиги часів війни. Природна скромність ніколи не давала йому про це розповідати.

Юлія Пивоварова. Фото: Новини.LIVE

Відкриття дошки. Фото: Новини.LIVE

Ініціатори відкриття дошки. Фото: Новини.LIVE

Пам'ять про Генріха Осташевського

Генріх Осташевський помер у 2004 році на 83 році життя. Його ім’я вже вшановано в Прохорівському сквері Одеси. Згадки про нього є і в Єрусалимському музеї пам’яті жертв Голокосту "Яд Вашем", а також на Стінах Праведників.

Одесити долучалися. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля дошки. Фото: Новини.LIVE

Ініціаторами встановлення меморіальної дошки виступили Одеська регіональна асоціація євреїв — колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів, колектив Одеського академічного українського театру ім. В. Василька та Одеський музей Голокосту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пам'ятну дошку, яку зняли на Дерибасівській. А також про відкриття пам'ятки на честь фельдшера-героя.