Законно ли заведениям в Одессе работать, если поблизости нет укрытий

Люди в кафе. Фото иллюстративное: Кафе Одесса-мама

Во время воздушной тревоги администрация кафе, баров и ресторанов должны сразу проводить посетителей в ближайшее укрытие. Однако далеко не все заведения в Одессе имеют защитные сооружения в радиусе 50 метров, чтобы люди могли быстро уйти в безопасное место во время атаки.

Является ли законной работа заведений, в радиусе 50 метров от которых нет укрытий на запрос Новини.LIVE ответили в ГУНП.

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Сегодня в законодательстве нет четких норм, предусматривающих наличие укрытий в радиусе 50 метров от заведений отдыха. Ответственность для владельцев кафе, баров и ресторанов за это также пока законом не установлена.

Однако это не означает, что кафе, рестораны и клубы не проверяют на соблюдение всех требований военного времени. ГСЧС регулярно проводит запланированные, а в случае необходимости, и внеплановые обследования заведений на меры безопасности, что касается и состояния защитных сооружений. По их результатам составляется акт в двух экземплярах, один из которых направляется балансодержателю. Согласно выводам, указанным в этом документе, владелец кафе или ресторана должен исправить все недостатки.

Ответ ГУНП на запрос Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что заведениям запрещено работать во время тревоги. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.