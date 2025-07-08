Яких правил безпеки мають дотримуватися власники закладів на Одещині

Клуб в Одесі. Фото ілюстративне: Visit.Odessa.ua

Для Одеси вже стало нормою не звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Дискотеки не вимикають музику, кафе і ресторани працюють у звичному режимі. І це при тому, що місто піддається обстрілу мало не щодня, а в разі балістики то максимум є дві хвилини, щоб пройти в укриття. Однак, як виявилося, розважальні заклади, які нехтують сигналами тривоги, є незаконними, а власники можуть бути притягнуті до відповідальності.

Це випливає з відповіді на запит Новини.LIVE до Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Робота під час тривоги

Під час воєнного стану робота всіх установ регламентується Законом України "Про правовий режим воєнного стану" та рішеннями військових адміністрацій на відповідних територіях. Таким чином запроваджується частина обмежень, які передбачаються в разі сигналу повітряної тривоги. Серед яких:

підприємцям та іншим суб'єктам господарювання заборонено здійснювати обслуговування населення в торговельних будівлях і приміщеннях закладів сфери обслуговування;

громадянам, іноземцям та особам без громадянства перебувати заборонено перебувати в торговельних будівлях і приміщеннях закладів сфери обслуговування.

Крім того, у разі сигналу повітряної тривоги адміністрація та співробітники закладів мають знати інструкцію, що робити в подібних випадках. А також брати на себе зобов'язання з безпеки своїх клієнтів:

виводити відвідувачів на безпечну відстань за межі приміщень;

інформувати про наявність укриттів і як до них пройти;

контролювати наявність в укриттях достатньої кількості питної води, засобів надання першої невідкладної медичної допомоги, санітарно-гігієнічних засобів першої необхідності.

Як мають працювати заклади. Фото: відповідь ГУНП на запит Новини.LIVE

Покарання за порушення

Однак у ГУНП зазначили, що прямої відповідальності за недотримання заходів безпеки під час роботи

розважальних закладів у разі повітряної тривоги нормами Кримінального чи Кодексу України про адміністративні правопорушення, не визначено. Разом з тим, роботодавці, які не забезпечують безпеку працівників під час повітряної тривоги, можуть бути притягнуті до адміністративної

відповідальності за статтею 41 Кодексу України за порушення законодавства про охорону праці. Що тягне за собою штраф до 34 000 гривень. Перевірку дотримання заходів безпеки здійснює служба ДСНС в Одеській області. А в разі, якщо нехтування безпекою під час повітряної тривоги призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, роботодавці можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею 271 Кримінального Кодексу України. Покарання може включати позбавлення волі строком до 7 років.

"У разі порушення норм безпеки під час повітряної тривоги можна звернутися на загальну службу екстреної допомоги "112", спецліній "101", "102" залежно від конкретної ситуації", — йдеться у відповіді ГУНП в Одеській області на запит Новини.LIVE.

ГУНП про відповідальність за порушення. Фото: відповідь ГУНП на запит Новини.LIVE

ГУНП про законодавчі вимоги. Фото: відповідь ГУНП на запит Новини.LIVE

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