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Главная Одесса Запрещено работать при тревоге — одесское ГУНП о дискотеках

Запрещено работать при тревоге — одесское ГУНП о дискотеках

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:04
Какие правила безопасности должны соблюдать владельцы заведений в Одесской области
Клуб в Одессе. Фото иллюстративное: Visit.Odessa.ua

Для Одессы уже стало нормой не обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Дискотеки не выключают музыку, кафе и рестораны работают в привычном режиме. И это притом что город подвергается обстрелам чуть ли не каждый день, а в случае баллистики то максимум есть две минуты, чтобы пройти в укрытие. Однако как оказалось увеселительных заведений, которые пренебрегают сигналами тревоги незаконны, а владельцы могут быть привлечены к ответственности. 

Это следует из ответа на запрос Новини.LIVE к  Главному управлению Национальной полиции в Одесской области.

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Работа во время тревоги

Во время военного положения работа всех учреждений регламентируется Законом Украины "О правовом режиме военного положения" и решениями военных администраций на соответствующих территориях. Таким образом вводится часть ограничений, которые предусматриваются в случае сигнала воздушной тревоги. Среди которых:  

  • предпринимателям и другим субъектам хозяйствования запрещено осуществлять обслуживание население в торговых зданиях и помещениях заведений сферы обслуживания;
  • гражданам, иностранцам и лицам без гражданства находиться запрещено находится в торговых зданиях и помещениях заведений сферы обслуживания. 

Кроме того, в случае сигнала воздушной тревоги администрация и сотрудники заведений должны знать инструкцию, что делать в подобных случаях. А также брать на себя обязательства по безопасности своих клиентов:

  • выводить посетителей на безопасное расстояние за пределы помещений;
  • информировать о наличии укрытий и как к ним пройти;
  • контролировать наличие в укрытиях достаточного количества питьевой воды, средств оказания первой неотложной медицинской помощи, санитарно-гигиенических средств первой необходимости.
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Как должны работать заведения. Фото: ответ ГУНП на запрос Новини.LIVE

Наказание за нарушение

Однако в ГУНП отметили, что прямой ответственности за несоблюдение мер безопасности во время работы
развлекательных заведений в случае воздушной тревоги нормами Уголовного или Кодекса Украины об административных правонарушениях, не определен. Вместе с тем, работодатели, не обеспечивающие безопасность работников вовремя воздушной тревоги, могут быть привлечены к административной
ответственности по статье 41 Кодекса Украины за нарушение законодательства об охране труда. Что влечет за собой штраф до 34 000 гривен. Проверку соблюдения мер безопасности осуществляет служба ГСЧС в Одесской области. А в случае, если пренебрежение безопасностью во время воздушной тревоги привело к гибели людей или других тяжких последствий, работодатели могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 271 Уголовного Кодекса Украины. Наказание может включать лишение свободы сроком до 7 лет. 

"В случае нарушения норм безопасности во время воздушной тревоги можно обратиться на общую службу экстренной помощи "112", спецлиний "101", "102" в зависимости от конкретной ситуации", — говорится в ответе ГУНП в Одесской области на запрос Новини.LIVE.

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ГУНП об ответственности за нарушения. Фото: ответ ГУНП на запрос Новини.LIVE
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ГУНП о законодательных требованиях. Фото: ответ ГУНП на запрос Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, какие виды рыбалки запрещены в 2025 году. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.

Одесса закон Одесская область Новости Одессы безопасность
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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