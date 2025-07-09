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Головна Одеса Законність роботи одеських ресторанів та клубів без укриття

Законність роботи одеських ресторанів та клубів без укриття

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 12:38
Чи законно закладам в Одесі працювати, якщо поблизу нема укриттів
Люди в кафе. Фото ілюстративне: Кафе Одеса-мама

Під час повітряної тривоги адміністрація кафе, барів та ресторанів мають одразу проводити відвідувачів до найближчого укриття. Однак далеко не всі заклади в Одесі мають захисні споруди у радіусі 50 метів, аби люди могли швидко піти у безпечне місце під час атаки.

Чи є законною робота закладів, у радіусі 50 метрів від яких нема укриттів на запит Новини.LIVE відповіли у ГУНП.

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Якщо поблизу немає укриття

Сьогодні в законодавстві немає чітких норм, передбачаючих наявність укриттів у радіусі 50 метрів від закладів відпочинку. Відповідальність для власників кафе, барів та ресторанів за це також наразі законом не встановлена.

Однак це не означає, що кафе, ресторани та клуби не перевіряють на дотримання усіх вимог воєнного часу. ДСНС регулярно проводить заплановані, а у разі необхідності, і позапланові обстеження закладів на безпекові заходи, що стосується і стану захисних споруд. За їх результатом складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається балансоутримувачу. Згідно висновків, зазначених у цьому документі, власник кафе чи ресторану має виправити усі недоліки.

Чи є законною робота одеських кафе, які не мають поблизу укриттів - фото 1
Відповідь ГУНП на запит Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що закладам заборонено працювати під час тривоги.  А також про те, чи законно відпочивати в Затоці.

Одеса закон Новини Одеси укриття Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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