Укрытие в Одессе 2025 - где прячутся местные

Мобильное укрытие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Количество обстрелов Одессы увеличилось в разы, и практически каждый раз россияне направляют свои шахеды на жилые дома. Отчеты о количестве пострадавших людей не радуют. К сожалению, не обходится без погибших, которые так и остались в своих квартирах. Стала ли ужасная статистика стимулом для того, чтобы спускаться в укрытия и как в целом одесситы оценивают состояние, а также количество убежищ в городе?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов на улице.

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Укрытия в Одессе

Часть одесситов демонстрирует ответственное отношение к воздушным тревогам. Они знают, где расположено укрытие неподалеку, и в случае опасности стараются туда идти. Люди отмечают, что стали чаще замечать специальные пометки на домах, подвалах и школах, которые ранее не были обозначены как защитные места. Это создает определенное ощущение безопасности — даже несмотря на общую тревожность ситуации.

"Во время воздушной тревоги стараемся спускаться. Я видела, по городу есть укрытия, думаю, что за последнее время их стало больше", — отметила Ирина.

Одесситка Ирина об укрытии в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Некоторые из горожан подтверждают: новые укрытия появляются, и это заметно даже на локальном уровне. Кроме того, информация об открытии убежищ быстро распространяется внутри микрорайонов — через соседей, соцсети, объявления. Это доказывает, что потребность в защитной инфраструктуре остается высокой, а запрос на безопасность — стабильным.

"Да, знаю, я живу на Слободке. Поэтому спускаемся каждый раз. Открылось недавно, примерно неделю назад, еще одно укрытие", — говорит Татьяна.

Местная жительница Татьяна о своих действиях во время тревоги. Фото: Новини.LIVE

Горожане отмечают: положительная динамика заметна. Новые укрытия открываются, старые — приводятся в порядок, больше информационных указателей. Но в то же время люди понимают: этого еще недостаточно, учитывая постоянные угрозы. Инфраструктура должна не только существовать, но и быть понятной, доступной и эффективной. А значит, нужен постоянный мониторинг и обратная связь с обществом.

"Я думаю, немножко увеличилось количество укрытий и их качество", — отметил Денис.

Одессит Денис о количестве укрытий. Фото: Новини.LIVE

Недостаток бомбоубежищ

Не все считают имеющиеся сооружения соответствующими требованиям безопасности. Часто под словом "укрытие" понимают подвалы, которые могут быть непригодными для длительного пребывания, не оборудованы вентиляцией или не имеют воды. Некоторые признаются: за время полномасштабной войны ни разу не были в полноценном укрытии.

"Я бы не сказала, что место, куда мы спускаемся, это настоящее укрытие. За весь период войны еще ни разу не была в укрытии. Я была в подвале, в подвале школы. Но укрытия безопасного для длительного пребывания там, я не видела", — отметила Наталья.

Местная жительница Наталья об укрытии. Фото: Новини.LIVE

Где искать укрытие в Одессе

Есть и те, кто еще не успел сориентироваться в городском пространстве. Туристы часто не имеют четкой информации о безопасных местах рядом. Несмотря на общее понимание опасности, люди вынуждены полагаться на советы случайных прохожих или искать информацию самостоятельно. В своих родных городах они привыкли к определенным правилам безопасности, а в новой среде таких знаний еще не хватает. Это создает дополнительную нагрузку в условиях, когда время на реагирование ограничено.

"Я здесь первый день, поэтому уточняла, где именно возле дома укрытие. Ориентировочно сказали — возле театра, но надо будет еще искать, где точно. У нас, под Киевом, очень тихий такой городок, и там не прилетает. Но когда большая опасность, то пользуемся правилом двух стен", — говорит Наталья.

Туристка Наталья о поиске укрытий в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В некоторых районах ситуация с укрытиями оставалась стабильной еще с первых месяцев войны. Люди знают, куда идти, имеют доступ к подвалам. Это формирует чувство уверенности и позволяет быстро реагировать в случае угрозы. Более того, жители говорят, что помещения были упорядочены еще до 2022 года, поэтому на старте полномасштабной войны не пришлось ничего экстренно искать.

"Еще с начала войны мы знали, что у нас есть укрытие в доме. И оно было обустроено, убрано. То есть у нас, там, где мы живем, все хорошо", — рассказала Анна.

Местная жительница Анна об укрытии в своем доме. Фото: Новини.LIVE

Люди не тратят время на поиск, не сомневаются в безопасности места. Однако такая ситуация — скорее исключение, чем правило. И поэтому важно, чтобы она стала нормой для всех районов города.

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