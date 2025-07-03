Укриття в Одесі 2025 - де ховаються місцеві

Мобільне укриття в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кількість обстрілів Одеси збільшилась у рази, і практично щоразу росіяни спрямовують свої шахеди на житлові будинки. Звіти про кількість постраждалих людей не тішать, на жаль, не обходиться без загиблих, які так і залишились у своїх квартирах. Чи стала жахлива статистика стимулом для того, щоб спускатися в укриття, і як загалом одесити оцінюють стан, а також кількість сховищ у місті?

Про це журналісти Новини.LIVE спитали в одеситів на вулиці.

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Укриття в Одесі

Частина одеситів демонструє відповідальне ставлення до повітряних тривог. Вони знають, де розташоване укриття неподалік, і в разі небезпеки намагаються туди йти. Люди зазначають, що стали частіше помічати спеціальні позначки на будинках, підвалах і школах, які раніше не були позначені як захисні місця. Це створює певне відчуття безпеки — навіть попри загальну тривожність ситуації.

"Під час повітряної тривоги стараємось спускатися. Я бачила, по місту є укриття, думаю, що за останній час їх побільшало", — зауважила Ірина.

Одеситка Ірина про укриття в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дехто з містян підтверджує: нові укриття з’являються, і це помітно навіть на локальному рівні. Крім того, інформація про відкриття сховищ швидко поширюється всередині мікрорайонів — через сусідів, соцмережі, оголошення. Це доводить, що потреба в захисній інфраструктурі лишається високою, а запит на безпеку — стабільним.

"Так, знаю, я живу на Слобідці. Тому спускаємось кожного разу. Відкрилось нещодавно, приблизно тиждень тому, ще одне укриття", — каже Тетяна.

Місцева жителька Тетяна про свої дії під час тривоги. Фото: Новини.LIVE

Містяни зазначають: позитивна динаміка помітна. Нові укриття відкриваються, старі доводять до ладу, більше інформаційних вказівників. Але водночас люди розуміють: цього ще недостатньо, зважаючи на постійні загрози. Інфраструктура має не лише існувати, а й бути зрозумілою, доступною й ефективною. А отже, потрібен постійний моніторинг і зворотний зв’язок із громадою.

"Я думаю, трошки збільшилась кількість укриттів та їх якість", — зазначив Денис.

Одесит Денис про кількість укриттів. Фото: Новини.LIVE

Нестача бомбосховищ

Не всі вважають наявні споруди такими, що відповідають вимогам безпеки. Часто під словом "укриття" розуміють підвали, які можуть бути непридатними для тривалого перебування, не облаштовані вентиляцією чи не мають води. Дехто зізнається: за час повномасштабної війни жодного разу не був у повноцінному укритті.

"Я б не сказала, що місце, куди ми спускаємось, — це справжнє укриття. За весь період війни ще жодного разу не була в укритті. Я була в підвалі, в підвалі школи. Але укриття, безпечного для тривалого перебування там, я не бачила", — зауважила Наталія.

Місцева жителька Наталія про укриття. Фото: Новини.LIVE

Де шукати укриття в Одесі

Є й ті, хто ще не встиг зорієнтуватися в міському просторі. Туристи часто не мають чіткої інформації про безпечні місця поруч. Попри загальне розуміння небезпеки, люди змушені покладатися на поради випадкових перехожих або шукати інформацію самостійно. У своїх рідних містах вони звикли до певних правил безпеки, а в новому середовищі таких знань ще бракує. Це створює додаткове навантаження в умовах, коли час на реагування обмежений.

"Я тут перший день, тому уточнювала, де саме біля будинку укриття. Орієнтовно сказали — біля театру, але треба буде ще шукати, де точно. У нас, під Києвом, дуже тихе таке містечко, і там не прилітає. Але коли сильна небезпека, то користуємось правилом двох стін", — каже Наталія.

Туристка Наталія про пошук укриттів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У деяких районах ситуація з укриттями залишалася стабільною ще з перших місяців війни. Люди знають, куди йти, мають доступ до підвалів. Це формує відчуття впевненості й дозволяє швидко реагувати в разі загрози. Щобільше, мешканці кажуть, що приміщення були впорядковані ще до 2022 року, тож на старті повномасштабної війни не довелося нічого екстрено шукати.

"Ще з початку війни ми знали, що у нас було укриття в будинку. І воно було облаштоване, прибране. Тобто у нас, там, де ми мешкаємо, все добре", — розповіла Анна.

Місцева жителька Анна про укриття у своєму будинку. Фото: Новини.LIVE

Люди не витрачають час на пошук, не сумніваються в безпечності місця. Проте така ситуація — радше виняток, ніж правило. І тому важливо, аби вона стала нормою для всіх районів міста.

Раніше ми писали, чи достатньо укриттів та чи безпечно відпочивати на пляжах Одеси. А також про те, чи допомагає правило двох стін під час тривоги.