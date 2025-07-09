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Главная Одесса На всех не хватит — на пляжах Одессы слишком мало укрытий

На всех не хватит — на пляжах Одессы слишком мало укрытий

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 15:38
Сколько укрытий доступно вдоль побережья Одессы
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, с разрешения Одесской областной военной администрации в городе открыто для отдыха 27 пляжей. Однако количество укрытий вдоль побережья недостаточно для того, чтобы вместить в себя всех отдыхающих.

Об этом Новини.LIVE узнали из ответа горсовета на наш запрос.

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На сегодня вдоль побережья Одессы в пешеходной доступности насчитывается лишь 59 укрытий. Такого количества защитных сооружений, к сожалению, недостаточно, чтобы все отдыхающие могли спрятаться в них во время тревоги. Ведь людей на пляжах сейчас, в курортный сезон, очень много.

Добавим, наличие доступного укрытия поблизости — обязательное условие для того, чтобы пляж получил разрешение на работу.

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Ответ горсовета на запрос Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что одесским кафе запрещено работать во время воздушных тревог. А также об инспекции одесских укрытий.

Одесса пляж Новости Одессы война в Украине укрытия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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