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Головна Одеса Екстремальний відпочинок у Коблевому — що пропонують і які ціни

Екстремальний відпочинок у Коблевому — що пропонують і які ціни

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 22:33
Курортний сезон 2025 у Коблево: актуальні ціни та обмеження
Пляж в Коблево. Фото travels.in.ua

Одним з улюблених місць відпочинку для багатьох українців, а також гостей із ближнього зарубіжжя, завжди було селище Коблеве. Розташування на межі Одеської та Миколаївської областей, зручна розв'язка і можна сказати доступність — зробили цей курорт одним із найбільших на чорноморському узбережжі. Сьогодні часи змінилися, частини баз відпочинку вже немає завдяки попаданням російських ракет і дронів. Ця територія зараз не є безпечною як з боку моря, так і в результаті обстрілів з повітря. Але попри це в інтернеті можна знайти безліч пропозицій від готелів та баз відпочинку. То скільки сьогодні коштує відпочинок у закритій зоні?

Журналісти Новини.LIVE вирішили з'ясувати, чи можна відпочивати в Коблеві цього року і які там ціни номерів. 

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Відпочинок у Коблево

Готелі у Коблево вже активно приймають відпочивальників. Попит, є, хоч і нестабільний. Бізнес підлаштовується під сьогоднішні реалії — басейни, тераси, зони для барбекю і навіть дитячі майданчики — усе, аби надати туристам бодай трохи відчуття відпочинку.

"Не можу сказати, що людей значно більше, ніж торік. Але номери бронюють. У липні майже всі дати вже зайняті. Їдуть, навіть якщо в море не пускають — відпочивають біля басейну", — розповідає адміністратор одного з готелів.

Таблиця про мінну небезпеку
Табличка про мінну небезпеку на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Як чоловікам проїхати до моря

В умовах мобілізації, що в Україні діє повним ходом, питання пересування країною для чоловіків, залишається актуальним. Але, як кажуть адміністратори готелів, якщо з документами все гаразд — проблем із подорожжю не виникає.

"До нас приїжджають з усіх куточків — і з західної України, і з півдня. Якщо в чоловіка в порядку документи — жодних питань не виникає. Це головне", — зазначає адміністратор готелю.

Люди відпочивають на пляжі
Жінка відпочиває на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Вартість проживання 

Власники готелів і баз відпочинку не залишають спроб заробити в цьому курортному сезоні. Ціни, щоправда, демократичними назвати важко — але навіть у воєнний час попит не зникає. У травні вартість проживання зазвичай була нижчою, однак із наближенням сезону відпусток — у липні та серпні — вона традиційно зростає. Ціни напряму залежать від кількості охочих відпочити: чим більше бронювань, тим вищі тарифи. Ми ж порівнювали ціни у готелях на сім'ю із двох дорослих. 

Мініготель "Настроение"

Це класичний сімейний мініготель, який пропонує спокійний відпочинок у центральній частині Коблево. Його головна перевага — доступна ціна: проживання вдвох обійдеться від 1 100 гривень за ніч. Гостям пропонують базові зручності — безплатний Wi-Fi, паркомісце, телевізор, кондиціонер та ванну кімнату. Окремою перевагою готелю є невеликий, але підігрітий басейн на території — актуально як у спеку, так і в більш прохолодну погоду. До повномасштабної війни дістатися сюди було зручно автобусами з Одеси й Миколаєва, нині найзручніший варіант — власний транспорт або трансфер. 

"Ми орієнтуємось все ж таки на більш сімейний відпочинок. Ми маємо на території великий дитячий майданчик, з гірками, де дітки зможуть проводити час. Біля них басейн та альтанки, також є барбекю-зона та загальна кухня, де ви зможете приготувати щось на обід чи вечерю, доступ до них безплатний. Тобто, бронюючи номер, можете користуватися усім, що знаходиться на території", — каже  адміністраторка готелю Інна.

Єдине, що турбує — відсутність укриття на території. За словами адміністраторів, під час повітряної тривоги гості можуть пройти до укриття на сусідній базі — це важливо враховувати при плануванні подорожі.

Мініготель "Настроение"
Мініготель "Настроение" в Коблеве. Фото: скриншот/koblevo-info
Номери в готелі
Номери в готелі. Фото: скриншот/koblevo-info

Готель "Аркадія"

Один із популярних готелів у Коблевому, орієнтований на родини та тих, хто шукає спокій біля моря. У розпал сезону ціни стартують від 1 300 гривень за ніч за двомісний номер. До базових зручностей входять кондиціонер, а деякі номери мають ще й балкон або терасу. Готель розташований за кілька хвилин ходьби від узбережжя, буквально на першій лінії — до повномасштабного вторгнення це була перевага, проте зараз ви зможете лише помилуватися видом на море з вікна. На території готелю є доглянутий сад та власна бібліотека. Ну а власна їдальня пропонує домашню кухню, що теж додає зручності. Попри війну, готель продовжує приймати гостей, і попит тримається стабільним.

"Туристи їздять, напевно не бояться, раз попит є в сезон. У нас одна з найбільших готельних територій в Коблево. Один з найбільших басейнів, біля нього є бар, де можна замовити їжу. Працюємо, щоб доставляти комфорт нашим відпочивальникам", — зазначив адміністратор готелю.

Готель "Аркадія"
Готель "Аркадія". Фото: скриншот/booking.com
Номери в Готелі "Аркадія"
Номери в готелі "Аркадія". Фото: скриншот/booking.com

Готель "California"

Готель знаходиться в кількох десятках метрів від самого узбережжя. У ньому пропонуються як стандартні номери від 1 660 грн, так і більш просторі люкси чи пентхауси для родин. Частина апартаментів має власні тераси з видом на море — це стає особливо бажаним бонусом у літній період. У готелі діє ресторан, є зона відпочинку, бар, тераса для засмаги та автостоянка під охороною. Гості можуть зручно поєднувати комфорт проживання з приємною інфраструктурою на території. 

"У нас працює бар ресторан, де можна замовити їжу, а в радіусі кількох хвилин — є магазин. У вартість номерів харчування не входить", — зауважив адміністратор.

Однак, варто пам’ятати — укриття на території немає, що в умовах воєнного стану може бути важливою деталлю при виборі місця для проживання.

Готель "California"
Готель "California". Фото: скриншот/hotels24
Номери в готелі
Номери в готелі "California". Фото: скриншот/koblevo.od.ua

VIP Hotel

Заклад, орієнтований на тих, хто шукає максимального комфорту. Розташування — безпосередньо біля пляжу, деякі номери мають тераси з прямим видом на море. Ціни стартують від 3 250 грн за ніч для двох, що ставить готель у категорію преміум пропозицій на курорті. На території є гідромасажна ванна, сад, ресторан, дитячий майданчик — усе для відпочинку як з родиною, так і для пари. Раніше тут пропонували водні розваги: човни-банани, гідроцикли, лижі. Наразі, через війну, такі розваги тимчасово припинені. Водночас готель зберігає сервіс на високому рівні.

"Наш готель — для тих, хто шукає релакс з повним набором зручностей. Але у вартість номера сніданок не входить, його можна придбати окремо за 250 гривень", — зауважив адміністратор готелю.

фото готелю
VIP Hotel в Коблеве. Фото: скриншот/booking.com
Номери в готелі VIP Hotel
Номери в готелі. Фото: скриншот/booking.com

Agata Breeze

Agata Breeze — один з найдорожчих варіантів відпочинку у Коблево. Вартість проживання стартує від 3 680 гривень за ніч для двох. Готель невеликий, зате має зелений ландшафт, сезонний басейн (хоча наразі він не працює), терасу, дитячий майданчик і зону для барбекю. У номерах все класично — ванна кімната, телевізор, кондиціонер, холодильник, Wi-Fi та балкон, частина — з видом на басейн. Особливість готелю — наявність номерів для людей з алергією, тож у політиці закладу передбачена заборона на проживання з тваринами. Ресторану немає, як і сніданків — харчування треба організовувати самостійно на загальній кухні.

"У нашому готелі немає номерів для власників тварин, адже передбачувані номери для тих хто має алергічні реакції. Сніданок у вартість не входить, замовити його окремо також не можна, готель без ресторану", — каже адміністратор готелю. 

Готель Agata Breeze
Готель Agata Breeze. Фото: скриншот/booking.com
Номери в готелі
Номери в готелі. Фото: скриншот/booking.com

Готель "Аквапарк Коблеве"

Один із найбільших розважальних комплексів у Коблево. Готель "Аквапарк Коблеве" — це не просто місце для ночівлі, а цілий курорт у мініатюрі. Тут поєднуються затишок, розваги та доступ до аквапарку. На території розміщено п’ять житлових корпусів, де гостям пропонуються номери різних категорій, стандартних для пари стартує від 2 774 гривень за ніч. Усі кімнати обладнані телевізором, а Wi-Fi діє на всій території комплексу. Головною ж перевагою готелю є власний аквапарк з атракціонами та кількома басейнами — доступ для гостей входить у вартість проживання, щоправда, за визначеним розкладом. Окрім того, є сонячна тераса, гідромасажна ванна, ресторан та бар, де можна замовити улюблені напої чи їжу. 

"Ми намагаємося створити простір, де люди можуть відпочити та розважитися. Навіть попри війну, є відвідувачі, які хочуть закарбувати літні враження, і ми працюємо саме для цього", — розповіли адміністратори готелю.

Якщо ж ви плануєте лише денний візит до аквапарку, без проживання в готелі, — це теж можливо. Вартість вхідного квитка для дорослого становить 800 гривень, а для дітей зі зростом до 140 см — 600 гривень. У цю суму вже включено доступ до всіх розваг на території: купання в басейнах, катання на водних гірках та відпочинок у зонах для засмаги. 

Готель "Аквапарк Коблеве"
Готель "Аквапарк Коблеве". Фото: скриншот/booking.com
Номери в готелі
Номери в готелі. Фото: скриншот/booking.com

Безпека на морі 

Попри активну рекламу курортів у Коблевому, відпочинок на узбережжі залишається забороненим через загрозу вибухонебезпечних предметів у морі. Миколаївська ОВА офіційно за запит Новини.LIVE підтвердила, що берегова зона від Коблевого до мису Очаківський визнана непридатною для купання. На пляжах встановлено попередження "Заміновано", а комендатура контролюватиме дотримання заборони. Обмеження також діють у Морському, Луговому та Рибаківці.

Відповідь Миколаївської ОВА
Відповідь Миколаївської ОВА. Фото: Новини.LIVE
Відповідь на запит
Відповідь на запит. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок у Коблевому цього року — це вибір між потребою в емоційній розрядці й усвідомленням реальної небезпеки. Ціни — порівнянні з довоєнними, умови — подекуди навіть покращені. Але головна річ, якої тут не вистачає, — гарантія безпеки. Чи варто ризикувати заради кількох днів біля моря без моря, вирішувати кожному самостійно. Це літо з присмаком воєнних часів. Але навіть у ньому багато хто шукає бодай крихту нормального життя.

Раніше ми писали, що мешканців Миколаївщини закликали не відвідувати пляжів цього сезону. А також про те, чи безпечно ходити на пляж "Аркадія" в Одесі. 

Одеса відпочинок Чорне море пляж відпустка курорти Новини Одеси туризм
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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