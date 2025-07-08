Курортный сезон 2025 в Коблево: актуальные цены и ограничения

Пляж в Коблево. Фото travels.in.ua

Одним из любимых мест отдыха для многих украинцев, а также гостей из ближнего зарубежья, всегда был поселок Коблево. Расположенній на границе Одесской и Николаевской областей, с удобной развязкой и доступностью — сделали этот курорт одним из крупнейших на черноморском побережье. Сегодня времена изменились, часть баз отдыха уже совсем нет — благодаря попаданиям российских ракет и дронов. Эта территория сейчас не является безопасной как со стороны моря, так и в результате обстрелов с воздуха. Но несмотря на это в интернете можно найти множество предложений от отелей и баз отдыха. Так сколько сегодня стоит отдых в закрытой зоне?

Журналисты Новини.LIVE решили выяснить, можно ли отдыхать в Коблево в этом году и каковы же цены номеров.

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Отдых в Коблево

Отели в Коблево уже активно принимают отдыхающих. Спрос, хоть и нестабильный, но есть. Бизнес подстраивается под сегодняшние реалии — бассейны, террасы, зоны для барбекю и даже детские площадки — все, чтобы предоставить туристам хоть немного ощущения отдыха.

"Не могу сказать, что людей значительно больше, чем в прошлом году. Но номера бронируют. В июле почти все даты уже заняты. Едут, и даже если в море не пускают — отдыхают у бассейна", — рассказывает администратор одного из отелей.

Табличка о минной опасности на пляже. Фото: Новини.LIVE

Как мужчинам проехать к морю

В условиях мобилизации, которая в Украине идет полным ходом, вопрос передвижения по стране для мужчин остается актуальным. Но, как говорят администраторы отелей, если с документами все в порядке — проблем с путешествием не возникает.

"К нам приезжают со всех уголков — и с западной Украины, и с юга. Если у мужчины в порядке документы — никаких вопросов не возникает. Это главное", — отмечает администратор отеля.

Женщина отдыхает на пляже. Фото: Новини.LIVE

Стоимость проживания

Владельцы отелей и баз отдыха не оставляют попыток заработать в этом курортном сезоне. Цены, правда, демократичными назвать трудно — но даже в военное время спрос не исчезает. В мае стоимость проживания обычно была ниже, однако с приближением сезона отпусков - в июле и августе — она традиционно растет. Цены напрямую зависят от количества желающих отдохнуть: чем больше бронирований — тем выше тарифы. Мы же сравнивали цены в отелях на семью из двух взрослых.

Мини отель "Настроение"

Это классический семейный мини отель, который предлагает спокойный отдых в центральной части Коблево. Его главное преимущество — доступная цена: проживание вдвоем обойдется от 1 100 гривен за ночь. Гостям предлагают базовые удобства — бесплатный Wi-Fi, парко место, телевизор, кондиционер и ванную комнату. Отдельным преимуществом отеля является небольшой, но подогретый бассейн на территории — актуально как в жару, так и в более прохладную погоду. До полномасштабной войны добраться сюда было удобно автобусами из Одессы и Николаева, сейчас самый удобный вариант — собственный транспорт или трансфер.

"Мы ориентируемся все же на более семейный отдых. Мы имеем на территории большую детскую площадку, с горками, где дети смогут проводить время. У них бассейн и беседки, также есть барбекю-зона и общая кухня, где вы сможете приготовить что-то на обед или ужин, доступ к ним бесплатный. То есть, бронируя номер, вы можете пользоваться всем, что находится на территории", — говорит Инна администратор отеля.

Единственное, что беспокоит гостей — отсутствие укрытия на территории. По словам администраторов, во время воздушной тревоги гости могут пройти в укрытие на соседней базе — это важно учитывать при планировании путешествия.

Мини-отель "Настроение" в Коблево. Фото: скриншот/koblevo-info

Номера в отеле. Фото: скриншот/koblevo-info

Отель "Аркадия"

Один из популярных отелей в Коблево, ориентированный на семьи и тех, кто ищет спокойствие у моря. В разгар сезона цены стартуют от 1 300 гривен за ночь за двухместный номер. В базовые удобства входят кондиционер, а некоторые номера имеют еще и балкон или террасу. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от побережья, буквально на первой линии — до полномасштабного вторжения это было преимущество, однако сейчас вы сможете лишь полюбоваться видом на море из окна. На территории отеля есть ухоженный сад и собственная библиотека. Ну а своя столовая предлагает домашнюю кухню, что тоже добавляет удобства. Несмотря на войну, отель продолжает принимать гостей, и спрос держится стабильным.

"Туристы ездят, наверное не боятся, раз спрос есть в сезон. У нас одна из самых больших гостиничных территорий в Коблево. Один из самых больших бассейнов, возле него есть бар, где можно заказать еду. Работаем, чтобы доставлять комфорт нашим отдыхающим", — отметил администратор отеля.

Отель "Аркадия". Фото: скриншот/booking.com

Номера в отеле "Аркадия" Фото: скриншот/booking.com

Отель "California"

Отель находится в нескольких десятках метров от самого побережья. В нем предлагаются как стандартные номера от 1 660 грн, так и более просторные люксы или пентхаусы для семей. Часть апартаментов имеет собственные террасы с видом на море — это становится особенно желанным бонусом в летний период. В отеле действует ресторан, есть зона отдыха, бар, терраса для загара и охраняемая автостоянка. Гости могут удобно сочетать комфорт проживания с приятной инфраструктурой на территории.

"У нас работает бар ресторан, где можно заказать еду, а в радиусе нескольких минут — есть магазин. В стоимость номеров питание не входит", — заметил администратор.

Однако стоит помнить — укрытия на территории нет, что в условиях военного положения может быть важной деталью при выборе места для проживания.

Отель "California" Фото: скриншот/hotels24

Номера в отеле "California" Фото: скриншот/koblevo.od.ua

VIP Hotel

Заведение, ориентированное на тех, кто ищет максимального комфорта. Расположение — непосредственно у пляжа, некоторые номера имеют террасы с прямым видом на море. Цены стартуют от 3 250 грн за ночь для двоих, что ставит отель в категорию премиум-предложений на курорте. На территории есть гидромассажная ванна, сад, ресторан, детская площадка — все для отдыха как с семьей, так и для пары. Ранее здесь предлагали водные развлечения: лодки бананы, гидроциклы, лыжи. Сейчас, из-за войны, такие развлечения приостановлены. В то же время отель сохраняет сервис на высоком уровне.

"Наш отель — для тех, кто ищет релакс с полным набором удобств. Но в стоимость номера завтрак не входит, его можно приобрести отдельно за 250 гривен", — отметил администратор отеля.

VIP Hotel в Коблево. Фото: скриншот/booking.com

Номера в отеле. Фото: скриншот/booking.com

Agata Breeze

Agata Breeze — один из самых дорогих вариантов отдыха в Коблево. Стоимость проживания стартует от 3 680 гривен за ночь для двоих. Отель небольшой, зато имеет зеленый ландшафт, сезонный бассейн (хотя сейчас он не работает), террасу, детскую площадку и зону для барбекю. В номерах все классически — ванная комната, телевизор, кондиционер, холодильник, Wi-Fi и балкон, часть — с видом на бассейн. Особенность отеля — наличие номеров для людей с аллергией, поэтому в политике заведения предусмотрен запрет на проживание с животными. Ресторана нет, как и завтраков — питание надо организовывать самостоятельно на общей кухне.

"В нашем отеле нет номеров для владельцев животных, ведь предполагаемые номера для тех, кто имеет аллергические реакции. Завтрак в стоимость не входит, заказать его отдельно также нельзя, отель без ресторана", — говорит администратор отеля.

Отель Agata Breeze. Фото: скриншот/booking.com

Номера в отеле Фото: скриншот/booking.com

Отель "Аквапарк Коблево"

Один из самых больших развлекательных комплексов в Коблево. Отель "Аквапарк Коблево" — это не просто место для ночлега, а целый курорт в миниатюре. Здесь сочетаются уют, развлечения и доступ к аквапарку. На территории размещено пять жилых корпусов, где гостям предлагаются номера различных категорий, стандартных для пары стартует от 2 774 гривен за ночь. Все комнаты оборудованы телевизором, а Wi-Fi действует на всей территории комплекса. Главным преимуществом отеля является собственный аквапарк с аттракционами и несколькими бассейнами — доступ для гостей входит в стоимость проживания, правда, по определенному расписанию. Кроме того, есть солнечная терраса, гидромассажная ванна, ресторан и бар, где можно заказать любимые напитки или еду.

"Мы стараемся создать пространство, где люди могут отдохнуть и развлечься. Даже несмотря на войну, есть посетители, которые хотят запечатлеть летние впечатления, и мы работаем именно для этого", — рассказали администраторы отеля.

Если вы планируете только дневной визит в аквапарк, без проживания в гостинице, это тоже возможно. Стоимость входного билета для взрослого составляет 800 гривен, а для детей с ростом до 140 см – 600 гривен. В эту сумму уже включен доступ ко всем развлечениям на территории: купание в бассейнах, катание на водных горках и отдых в зонах для загара.

Отель "Аквапарк Коблево". Фото: скриншот/booking.com

Номера в отеле Фото: скриншот/booking.com

Безопасность на море

Несмотря на активную рекламу курортов в Коблево, отдых на побережье остается запрещенным из-за угрозы взрывоопасных предметов в море. В Николаевской ОВА на запрос Новини.LIVE официально подтвердили, что береговая зона от Коблево до мыса Очаковский признана непригодной для купания. На пляжах установлено предупреждение "Заминировано", а комендатура будет контролировать соблюдение запрета. Ограничения также действуют в Морском, Луговом и Рыбаковке.

Ответ Николаевской ОГА. Фото: Новости.LIVE

Ответ на запрос. Фото: Новости.LIVE

Отдых в Коблево в этом году — это выбор между потребностью в эмоциональной разрядке и осознанием реальной опасности. Цены — сопоставимы с довоенными, условия — кое-где даже улучшены. Но главная вещь, которой здесь не хватает, — гарантия безопасности. Стоит ли рисковать ради нескольких дней у моря без моря — решать каждому самостоятельно. Это лето с привкусом военных времен. Но даже в нем многие ищут хотя бы каплю нормальной жизни.

Ранее мы писали, что жителей Николаевщины призвали не посещать пляжей в этом сезоне. А также о том, безопасно ли ходить на пляж "Аркадия" в Одессе.