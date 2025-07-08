Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Экстремальный отдых в Коблево — что предлагают и какие цены

Экстремальный отдых в Коблево — что предлагают и какие цены

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 22:33
Курортный сезон 2025 в Коблево: актуальные цены и ограничения
Пляж в Коблево. Фото travels.in.ua

Одним из любимых мест отдыха для многих украинцев, а также гостей из ближнего зарубежья, всегда был поселок Коблево. Расположенній на границе Одесской и Николаевской областей, с удобной развязкой и доступностью — сделали этот курорт одним из крупнейших на черноморском побережье. Сегодня времена изменились, часть баз отдыха уже совсем нет — благодаря попаданиям российских ракет и дронов. Эта территория сейчас не является безопасной как со стороны моря, так и в результате обстрелов с воздуха. Но несмотря на это в интернете можно найти множество предложений от отелей и баз отдыха. Так сколько сегодня стоит отдых в закрытой зоне?

Журналисты Новини.LIVE решили выяснить, можно ли отдыхать в Коблево в этом году и каковы же цены номеров.

Реклама
Читайте также:

Отдых в Коблево

Отели в Коблево уже активно принимают отдыхающих. Спрос, хоть и нестабильный, но есть. Бизнес подстраивается под сегодняшние реалии — бассейны, террасы, зоны для барбекю и даже детские площадки — все, чтобы предоставить туристам хоть немного ощущения отдыха.

"Не могу сказать, что людей значительно больше, чем в прошлом году. Но номера бронируют. В июле почти все даты уже заняты. Едут, и даже если в море не пускают  отдыхают у бассейна", — рассказывает администратор одного из отелей.

Таблиця про мінну небезпеку
Табличка о минной опасности на пляже. Фото: Новини.LIVE

Как мужчинам проехать к морю

В условиях мобилизации, которая в Украине идет полным ходом, вопрос передвижения по стране для мужчин остается актуальным. Но, как говорят администраторы отелей, если с документами все в порядке — проблем с путешествием не возникает.

"К нам приезжают со всех уголков  и с западной Украины, и с юга. Если у мужчины в порядке документы  никаких вопросов не возникает. Это главное", — отмечает администратор отеля.

Люди відпочивають на пляжі
Женщина отдыхает на пляже. Фото: Новини.LIVE

Стоимость проживания

Владельцы отелей и баз отдыха не оставляют попыток заработать в этом курортном сезоне. Цены, правда, демократичными назвать трудно — но даже в военное время спрос не исчезает. В мае стоимость проживания обычно была ниже, однако с приближением сезона отпусков - в июле и августе — она традиционно растет. Цены напрямую зависят от количества желающих отдохнуть: чем больше бронирований — тем выше тарифы. Мы же сравнивали цены в отелях на семью из двух взрослых.

Мини отель "Настроение"

Это классический семейный мини отель, который предлагает спокойный отдых в центральной части Коблево. Его главное преимущество — доступная цена: проживание вдвоем обойдется от 1 100 гривен за ночь. Гостям предлагают базовые удобства — бесплатный Wi-Fi, парко место, телевизор, кондиционер и ванную комнату. Отдельным преимуществом отеля является небольшой, но подогретый бассейн на территории — актуально как в жару, так и в более прохладную погоду. До полномасштабной войны добраться сюда было удобно автобусами из Одессы и Николаева, сейчас самый удобный вариант — собственный транспорт или трансфер.

"Мы ориентируемся все же на более семейный отдых. Мы имеем на территории большую детскую площадку, с горками, где дети смогут проводить время. У них бассейн и беседки, также есть барбекю-зона и общая кухня, где вы сможете приготовить что-то на обед или ужин, доступ к ним бесплатный. То есть, бронируя номер, вы можете пользоваться всем, что находится на территории", — говорит Инна администратор отеля.

Единственное, что беспокоит гостей — отсутствие укрытия на территории. По словам администраторов, во время воздушной тревоги гости могут пройти в укрытие на соседней базе — это важно учитывать при планировании путешествия.

Мініготель "Настроение"
Мини-отель "Настроение" в Коблево. Фото: скриншот/koblevo-info
Номери в готелі
Номера в отеле. Фото: скриншот/koblevo-info

Отель "Аркадия"

Один из популярных отелей в Коблево, ориентированный на семьи и тех, кто ищет спокойствие у моря. В разгар сезона цены стартуют от 1 300 гривен за ночь за двухместный номер. В базовые удобства входят кондиционер, а некоторые номера имеют еще и балкон или террасу. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от побережья, буквально на первой линии — до полномасштабного вторжения это было преимущество, однако сейчас вы сможете лишь полюбоваться видом на море из окна. На территории отеля есть ухоженный сад и собственная библиотека. Ну а своя столовая предлагает домашнюю кухню, что тоже добавляет удобства. Несмотря на войну, отель продолжает принимать гостей, и спрос держится стабильным.

"Туристы ездят, наверное не боятся, раз спрос есть в сезон. У нас одна из самых больших гостиничных территорий в Коблево. Один из самых больших бассейнов, возле него есть бар, где можно заказать еду. Работаем, чтобы доставлять комфорт нашим отдыхающим", — отметил администратор отеля.

Готель "Аркадія"
Отель "Аркадия". Фото: скриншот/booking.com
Номери в Готелі "Аркадія"
Номера в отеле "Аркадия" Фото: скриншот/booking.com

Отель "California"

Отель находится в нескольких десятках метров от самого побережья. В нем предлагаются как стандартные номера от 1 660 грн, так и более просторные люксы или пентхаусы для семей. Часть апартаментов имеет собственные террасы с видом на море — это становится особенно желанным бонусом в летний период. В отеле действует ресторан, есть зона отдыха, бар, терраса для загара и охраняемая автостоянка. Гости могут удобно сочетать комфорт проживания с приятной инфраструктурой на территории.

"У нас работает бар ресторан, где можно заказать еду, а в радиусе нескольких минут  есть магазин. В стоимость номеров питание не входит", — заметил администратор.

Однако стоит помнить — укрытия на территории нет, что в условиях военного положения может быть важной деталью при выборе места для проживания.

Готель "California"
Отель "California" Фото: скриншот/hotels24
Номери в готелі
Номера в отеле "California" Фото: скриншот/koblevo.od.ua

VIP Hotel

Заведение, ориентированное на тех, кто ищет максимального комфорта. Расположение — непосредственно у пляжа, некоторые номера имеют террасы с прямым видом на море. Цены стартуют от 3 250 грн за ночь для двоих, что ставит отель в категорию премиум-предложений на курорте. На территории есть гидромассажная ванна, сад, ресторан, детская площадка — все для отдыха как с семьей, так и для пары. Ранее здесь предлагали водные развлечения: лодки бананы, гидроциклы, лыжи. Сейчас, из-за войны, такие развлечения приостановлены. В то же время отель сохраняет сервис на высоком уровне.

"Наш отель  для тех, кто ищет релакс с полным набором удобств. Но в стоимость номера завтрак не входит, его можно приобрести отдельно за 250 гривен", — отметил администратор отеля.

фото готелю
VIP Hotel в Коблево. Фото: скриншот/booking.com
Номери в готелі VIP Hotel
Номера в отеле. Фото: скриншот/booking.com

Agata Breeze

Agata Breeze — один из самых дорогих вариантов отдыха в Коблево. Стоимость проживания стартует от 3 680 гривен за ночь для двоих. Отель небольшой, зато имеет зеленый ландшафт, сезонный бассейн (хотя сейчас он не работает), террасу, детскую площадку и зону для барбекю. В номерах все классически — ванная комната, телевизор, кондиционер, холодильник, Wi-Fi и балкон, часть — с видом на бассейн. Особенность отеля — наличие номеров для людей с аллергией, поэтому в политике заведения предусмотрен запрет на проживание с животными. Ресторана нет, как и завтраков — питание надо организовывать самостоятельно на общей кухне.

"В нашем отеле нет номеров для владельцев животных, ведь предполагаемые номера для тех, кто имеет аллергические реакции. Завтрак в стоимость не входит, заказать его отдельно также нельзя, отель без ресторана", — говорит администратор отеля.

Готель Agata Breeze
Отель Agata Breeze. Фото: скриншот/booking.com
Номери в готелі
Номера в отеле Фото: скриншот/booking.com

Отель "Аквапарк Коблево"

Один из самых больших развлекательных комплексов в Коблево. Отель "Аквапарк Коблево" — это не просто место для ночлега, а целый курорт в миниатюре. Здесь сочетаются уют, развлечения и доступ к аквапарку. На территории размещено пять жилых корпусов, где гостям предлагаются номера различных категорий, стандартных для пары стартует от 2 774 гривен за ночь. Все комнаты оборудованы телевизором, а Wi-Fi действует на всей территории комплекса. Главным преимуществом отеля является собственный аквапарк с аттракционами и несколькими бассейнами — доступ для гостей входит в стоимость проживания, правда, по определенному расписанию. Кроме того, есть солнечная терраса, гидромассажная ванна, ресторан и бар, где можно заказать любимые напитки или еду.

"Мы стараемся создать пространство, где люди могут отдохнуть и развлечься. Даже несмотря на войну, есть посетители, которые хотят запечатлеть летние впечатления, и мы работаем именно для этого", — рассказали администраторы отеля.

Если вы планируете только дневной визит в аквапарк, без проживания в гостинице, это тоже возможно. Стоимость входного билета для взрослого составляет 800 гривен, а для детей с ростом до 140 см – 600 гривен. В эту сумму уже включен доступ ко всем развлечениям на территории: купание в бассейнах, катание на водных горках и отдых в зонах для загара.

Готель "Аквапарк Коблеве"
Отель "Аквапарк Коблево". Фото: скриншот/booking.com
Номери в готелі
Номера в отеле Фото: скриншот/booking.com

Безопасность на море

Несмотря на активную рекламу курортов в Коблево, отдых на побережье остается запрещенным из-за угрозы взрывоопасных предметов в море. В Николаевской ОВА на запрос Новини.LIVE официально подтвердили, что береговая зона от Коблево до мыса Очаковский признана непригодной для купания. На пляжах установлено предупреждение "Заминировано", а комендатура будет контролировать соблюдение запрета. Ограничения также действуют в Морском, Луговом и Рыбаковке.

Відповідь Миколаївської ОВА
Ответ Николаевской ОГА. Фото: Новости.LIVE
Відповідь на запит
Ответ на запрос. Фото: Новости.LIVE

Отдых в Коблево в этом году — это выбор между потребностью в эмоциональной разрядке и осознанием реальной опасности. Цены — сопоставимы с довоенными, условия — кое-где даже улучшены. Но главная вещь, которой здесь не хватает, — гарантия безопасности. Стоит ли рисковать ради нескольких дней у моря без моря — решать каждому самостоятельно. Это лето с привкусом военных времен. Но даже в нем многие ищут хотя бы каплю нормальной жизни.

Ранее мы писали, что жителей Николаевщины призвали не посещать пляжей в этом сезоне. А также о том, безопасно ли ходить на пляж "Аркадия" в Одессе.

Одесса отдых Черное море пляж отпуск курорты Новости Одессы туризм
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации