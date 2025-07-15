Відпочинок біля моря в Одесі 2025 - скільки коштує житло, шезлонги та розваги

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Курортний сезон в Одесі набрав обертів — попри війну, місто живе своїм літнім життям. На пляжах багато охочих зловити трохи сонця, в повітрі змішалися запах солоного бризу, кукурудзи й коктейлів, а ціни — як завжди — підлаштовуються під попит. Вартість відпочинку на морі у 2025 році відрізняється залежно від локації, формату та бажаного комфорту. Від бюджетних варіантів до розкішних пляжних комплексів — вибір є, але й платити доведеться відповідно.

Журналісти Новини.LIVE зробили добірку, скільки коштує день біля моря у найпопулярніших пляжних локаціях Одеси.

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Пляж Caleton

Пляж Caleton уже давно має репутацію одного з найатмосферніших місць на узбережжі. Тут усе зроблено зі смаком: мінімалізм, тропічні акценти, натуральні матеріали й тиша — наскільки вона можлива поруч із морем. За комплект із шезлонга, парасолі та рушника тут просять 600 гривень. Якщо хочеться більше простору, можна взяти ліжко на двох із подушками та двома рушниками — це вже 2000 гривень. Шатро для великої компанії обійдеться в 3000 гривень. За додатковий рушник треба доплатити 100 гривень, а ще внести заставу в розмірі 500 гривень, яку повернуть при виході.

Люди відпочивають на пляжі Caleton. Фото: Новини.LIVE

Прайс пляжу Caleton. Фото: скриншот/ inst: caleton_official

Caleton має власний ресторан, де можна замовити страви з морепродуктів, салати й гарячі основні страви. До прикладу, легкий салат, гаряче з м’ясом або рибою, а також авторський коктейль обійдуться в середньому близько 2100 гривень на двох людей. Ціни відповідають рівню сервісу, а подача — не гірша, ніж на середземноморських курортах.

Буфеті на Малому Фонтані

Зовсім інша атмосфера — у "Буфеті на Малому Фонтані". Тут старовинний настрій Одеси — дерев’яні альтанки, реставрована набережна у стилі XIX століття, тиша й неспішність. Місце, де хочеться пити каву й дивитись на хвилі. І ціни тут дещо нижчі: 500 гривень за шезлонг, 1500 гривень за ліжко на кількох людей. Рушник також можна взяти за 100 гривень, але з обов’язковою заставою у 400 гривень.

Пляж "Буфеті на Малому Фонтані" в Одесі. Фото: скриншот/ inst: fontan_beach_club

Прайс на відпочинок на пляжі. Фото: скриншот/ inst: fontan_beach_club

Якщо ж після купання захочеться повноцінно поїсти, це можна зробити в одному із закладів, що розташовані поруч із пляжем. У меню переважає середземноморська кухня — морепродукти, легкі салати, рибні страви, паста. Середній обід на двох осіб з алкоголем обійдеться приблизно у 2400 гривень. Страви готують швидко, а обідати з видом на море — завжди приємне доповнення пляжного дня.

Пляж "Кораблик"

Більш практичний варіант — пляж "Кораблик". Тут чітко розділено простір на зони: одна — для засмагання, інша — для обіду, ще одна — для дітей. Ціни не змінювалися з початку сезону, що приємно дивує. Шезлонг коштує 300 гривень, лаундж-зона — 500 гривень, двомісне ліжко — 600 гривень, а великий майданчик із двома шезлонгами та диваном на компанію — 1000 гривень. Рушник — 100 гривень, без застави.

Люди на пляжі "Кораблик". Фото: Новини.LIVE

Прайс на відпочинок на пляжі "Кораблик". Фото: скриншот/ inst: korablik_villa_sofia

Якщо ви бажаєте перекусити "по-одеськи", тут вас охоче почастують класикою місцевої кухні — цацою та фаршмаком, які подаються зі свіжим хлібом. Запити це можна смачним авторським коктейлем. Такий рибний обід на одну людину обійдеться відносно недорого — близько 500 гривень. А якщо ж хочеться повноцінного обіду — із салатом, гарячою стравою та напоєм — середній чек становитиме приблизно 600 гривень на особу.

Ibiza

Найгучнішим і найдорожчим варіантом залишається пляж "Ібіца" в Аркадії. У будні шезлонг біля моря коштує 500 гривень, а біля басейну — 800 гривень. Ліжко на двох — 1900 гривень, а майданчик на шістьох — 2200 гривень. VIP-зони стартують від 3000 гривень. У вихідні ціни зростають: шезлонг у моря — 700 гривень, біля басейну — 1200, ліжко — 3500, VIP-зони — до 6000 гривень. Рушник — 200 гривень, застава — 800 гривень. Камера схову — 100 гривень, з поверненням 200 гривень застави.

Ліжка на пляжі Ibiza. Фото: скриншот із сайту: ibiza

Прайс на відпочинок у будні дні. Фото: скриншот із сайту: ibiza

Якщо плануєте серйозно пообідати, варто заздалегідь розрахувати бюджет. Повноцінний обід із першою стравою, гарячим, десертом і коктейлем обійдеться приблизно у 3800 гривень на двох. Водночас, якщо обирати дешевші страви, ваш чек буде бюджетнішим. Вибір залишається за вами: гастрономічне задоволення чи легкий перекус.

Red Line

Для молоді та тих, хто любить музику та рух, ідеально підійде пляжний клуб Red Line. Він яскравий і популярний. Шезлонг на пляжі коштує від 200 гривень, біля басейну — близько 300 гривень, VIP-шатри й ліжка для компанії — від 1000 гривень. Рушник — 100 гривень.

Комплекс Red Line в Аркадії. Фото: скриншот із сайту: redline-clubhouse.com

Якщо після засмаги захочеться підкріпитися, у ресторанів середній чек на двох осіб за легкий холодний салат, бургер або роли та авторські коктейлі становитиме близько 2500 гривень. Меню сучасне, страви подають красиво й швидко, а атмосфера цілком відповідає курортному настрою. Тож, навіть якщо ви обрали Red Line заради музики й драйву, варіанти для смачного обіду теж поруч.

Сет ролів в Red Line. Фото: скриншот/ inst: red_lineclub

Відпочинок біля моря в Одесі у 2025 році лишається відносно доступним, якщо порівнювати з цінами у готелях чи на закордонних курортах. Але варто пам’ятати: чим вища комфортність і ближче до вечірок — тим вищий чек. Усе, як завжди, залежить від смаку, бюджету і настрою. Одеса дає вибір: від затишку до гучної вечірки — варто просто обрати свій формат.

Раніше ми писали, про порівняння муніципального та приватного пляжу в Одесі — де зручніше відпочивати. А також, про те як зросли ціни на квартири біля моря цього року.