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Головна Одеса Як виросли ціни на квартири в Одесі 2025 — вартість біля моря

Як виросли ціни на квартири в Одесі 2025 — вартість біля моря

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:44
Вартість оренди житла в Одесі липень 2025 - скільки коштує квартира біля моря
Будинки біля моря в Одесі. Фото: doba.ua

Відпочинок біля моря в Одесі — це не лише про пляж, кукурудзу та шум прибою. Насамперед це питання житла. Адже навіть кілька днів на Південній Пальмірі потребують зручного місця для ночівлі. Цього літа саме Одеса залишається чи не єдиним морським містом, яке повноцінно приймає туристів попри війну. Люди з усієї України їдуть сюди за морським повітрям, зміною обстановки та теплими емоціями. Та передусім вони шукають, де зупинитися.

Скільки коштує орендувати квартиру поблизу моря в Одесі цього літа — журналісти Новини.LIVE дізнавалися у місцевої рієлторки Вікторії Туровєрової.

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Ціни на оренду в Одесі  

Липень і серпень — традиційно найактивніші місяці для короткострокової оренди. І 2025 рік не став винятком. Туристичний сезон в Одесі в самому розпалі, а ринок оренди — на піку активності. Квартири бронюють заздалегідь, особливо ті, що біля моря або в новобудовах із хорошим сервісом. За словами рієлторки, більшість її об'єктів уже зайняті — і нові запити надходять щодня. Туристи переважно приїжджають з різних регіонів України, і майже всі квартири вже зайняті.

"Звісно, що липень та серпень — це ті місяці, коли дуже багато броні, майже всі квартири у мене розібрані. Сезон високий, людей їде багато. В серпні він теж не закінчується — стихає десь вже після першого вересня, коли діти йдуть до школи", — каже рієлторка Вікторія Туровєрова.

рієлторка Вікторія Туровєрова про ціни на оренду в Одесі
Рієлторка Вікторія Туровєрова про ціни на оренду в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Разом із підвищенням попиту зростають й ціни на оренду квартир. Якщо взимку можна було орендувати житло за тисячу гривень, то влітку вартість зросла вдвічі, а іноді й утричі. При цьому у серпні власники квартир не планують знижувати ціну — сезон відпусток у розпалі, вартість тримається стабільно, а іноді навіть зростає.

"Якщо ми будемо порівнювати ціни: у лютому це було десь 1000–1200 гривень, червень — 1500–1700 і вище, а липень — вже 2500–3000 і вище. Липень-серпень — це сезон відпусток. Тому я думаю, що ціна буде така ж, а може ще й вище", — додає експертка.

Вид з вікна квартири в Одесі
Вид на море з вікна квартири в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Оренда житла у вересні 

Для орендодавців серпень — не лише пік сезону, а й момент прийняття рішень. Власники квартир вирішують, чи залишатися в подобовому форматі, чи переходити на довгострокову оренду. Адже з вересня на ринок виходить багато пропозицій, а конкуренція зростає. За оцінками рієлторів, у перші тижні осені здати житло подобово значно складніше. Тому багато хто починає шукати постійних орендарів ще в серпні — щоб уникнути простою восени.

"Як управлінець, я хочу в кінці серпня, на початку вересня вже здати квартиру швидко в довгострокову оренду. У вересні їх буде дуже багато, і буде складніше її здати. Тому всі так вважають — кінець серпня, початок вересня треба вже здавати надовго", — пояснює рієлторка.

рієлторка Вікторія Туровєрова про оренду житла у вересні
Рієлторка Вікторія Туровєрова про оренду житла у вересні. Фото: Новини.LIVE

Ця стратегія дозволяє власникам уникнути збитків у період, коли туристичний попит падає. Особливо це стосується квартир у спальних районах, далеких від пляжу. Одеса продовжує приймати гостей — вартість проживання цього літа зросла, але охочих провести кілька днів на півдні менше не стало. Курортна Одеса, хай і змінена війною, — усе ще приваблива для українців.

Раніше ми писали, що на пляжах Одеси замало укриттів для великого напливу туристів, куди ховатися. А також, про те чи безпечно відпочивати на пляжах Одеси. 

Одеса туристи квартири Чорне море ціни на квартири пляж оренда Новини Одеси
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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