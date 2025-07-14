Стоимость аренды жилья в Одессе июль 2025 года - сколько стоит квартира у моря

Дома у моря в Одессе. Фото: doba.ua

Отдых у моря в Одессе — это не только про пляж, кукурузу и шум прибоя. Прежде всего это вопрос жилья. Ведь даже несколько дней на Южной Пальмире требуют удобного места для ночлега. Этим летом именно Одесса остается едва ли не единственным морским городом, который полноценно принимает туристов, несмотря на войну. Люди со всей Украины едут сюда за морским воздухом, сменой обстановки и теплыми эмоциями. Но прежде всего они ищут, где остановиться.

Сколько стоит арендовать квартиру у моря в Одессе этим летом — журналисты Новини.LIVE узнавали у местного риелтора Виктории Туроверовой.

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Цены на аренду в Одессе

Июль и август — традиционно самые активные месяцы для краткосрочной аренды. И 2025 год не стал исключением. Туристический сезон в Одессе в самом разгаре, а рынок аренды — на пике активности. Квартиры бронируют заранее, особенно те, что у моря или в новостройках с хорошим сервисом. По словам риелтора, большинство ее объектов уже заняты - и новые запросы поступают каждый день. Туристы в основном приезжают из разных регионов Украины, и почти все квартиры уже заняты.

"Конечно, июль и август — это те месяцы, когда очень много брони, почти все квартиры у меня разобраны. Сезон высокий, людей едет много. В августе он тоже не заканчивается — стихает где-то уже после первого сентября, когда дети идут в школу", — говорит риелтор Виктория Туроверова.

Риелтор Виктория Туроверова о ценах на аренду в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Вместе с повышением спроса растут и цены на аренду квартир. Если зимой можно было арендовать жилье за тысячу гривен, то летом стоимость выросла вдвое, а иногда и втрое. При этом в августе владельцы квартир не планируют снижать цену — сезон отпусков в разгаре, стоимость держится стабильно, а иногда даже растет.

"Если мы будем сравнивать цены: в феврале это было где-то 1000–1200 гривен, июнь — 1500–1700 и выше, а июль — уже 2500–3000 и выше. Июль–август — это сезон отпусков. Поэтому я думаю, что цена будет такая же, а может еще и выше", — добавляет эксперт.

Вид на море из окна квартиры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Аренда жилья в сентябре

Для арендодателей август — не только пик сезона, но и момент принятия решений. Владельцы квартир решают, оставаться ли в посуточном формате или переходить на долгосрочную аренду. Ведь с сентября на рынок выходит много предложений, а конкуренция растет. По оценкам риелторов, в первые недели осени сдать жилье посуточно значительно сложнее. Поэтому многие начинают искать постоянных арендаторов еще в августе — чтобы избежать простоя осенью.

"Как управленец, я хочу в конце августа, в начале сентября уже сдать квартиру быстро в долгосрочную аренду. В сентябре их будет очень много, и будет сложнее ее сдать. Поэтому все так считают — конец августа, начало сентября надо уже сдавать надолго", — объясняет риелтор.

Риелтор Виктория Туроверова об аренде жилья в сентябре. Фото: Новини.LIVE

Эта стратегия позволяет владельцам избежать убытков в период, когда туристический спрос падает. Особенно это касается квартир в спальных районах, далеких от пляжа. Одесса продолжает принимать гостей — стоимость проживания этим летом выросла, но желающих провести несколько дней на юге меньше не стало. Курортная Одесса, пусть и измененная войной, — все еще привлекательна для украинцев.

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