Отдых у моря в Одессе 2025 - сколько стоит жилье, шезлонги и развлечения

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Курортный сезон в Одессе набрал обороты — несмотря на войну, город живет своей летней жизнью. На пляжах много желающих поймать немного солнца, в воздухе смешались запах соленого бриза, кукурузы и коктейлей, а цены — как всегда — подстраиваются под спрос. Стоимость отдыха на море в 2025 году отличается в зависимости от локации, формата и желаемого комфорта. От бюджетных вариантов до роскошных пляжных комплексов — выбор есть, но и платить придется соответственно.

Журналисты Новини.LIVE сделали подборку, сколько стоит день у моря в самых популярных пляжных локациях Одессы.

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Пляж Caleton

Пляж Caleton уже давно имеет репутацию одного из самых атмосферных мест на побережье. Здесь все сделано со вкусом: минимализм, тропические акценты, натуральные материалы и тишина — насколько она возможна рядом с морем. За комплект из шезлонга, зонта и полотенца здесь просят 600 гривен. Если хочется больше пространства, можно взять кровать на двоих с подушками и двумя полотенцами — это уже 2000 гривен. Шатер для большой компании обойдется в 3000 гривен. За дополнительное полотенце надо доплатить 100 гривен, а еще внести залог в размере 500 гривен, который вернут при выходе.

Люди отдыхают на пляже Caleton. Фото: Новини.LIVE

Прайс пляжа Caleton Фото: скриншот/ inst: caleton_official

Caleton имеет собственный ресторан, где можно заказать блюда из морепродуктов, салаты и горячие основные блюда. К примеру, легкий салат, горячее с мясом или рыбой, а также авторский коктейль обойдутся в среднем около 2100 гривен на двух человек. Цены соответствуют уровню сервиса, а подача — не хуже, чем на средиземноморских курортах.

Буфет на Малом Фонтане

Совсем другая атмосфера в "Буфете на Малом Фонтане". Здесь старинное настроение Одессы — деревянные беседки, реставрированная набережная в стиле XIX века, тишина и неспешность. Место, где хочется пить кофе и смотреть на волны. И цены здесь несколько ниже: 500 гривен за шезлонг, 1500 гривен за кровать на несколько человек. Полотенце также можно взять за 100 гривен, но с обязательным залогом в 400 гривен.

Пляж "Буфете на Малом Фонтане" в Одессе. Фото: скриншот/ inst: fontan_beach_club

Прайс на отдых на пляже Фото: скриншот/ inst: fontan_beach_club

Если после купания захочется полноценно поесть, это можно сделать в одном из заведений, расположенных рядом с пляжем. В меню преобладает средиземноморская кухня — морепродукты, легкие салаты, рыбные блюда, паста. Средний обед на двоих человек с алкоголем обойдется примерно в 2400 гривен. Блюда готовят быстро, а обедать с видом на море — всегда приятное дополнение пляжного дня.

Пляж "Кораблик"

Более практичный вариант — пляж "Кораблик". Здесь четко разделено пространство на зоны: одна — для загорания, другая — для обеда, еще одна — для детей. Цены не менялись с начала сезона, что приятно удивляет. Шезлонг стоит 300 гривен, лаундж-зона — 500 гривен, двухместная кровать — 600 гривен, а большая площадка с двумя шезлонгами и диваном на компанию — 1000 гривен. Полотенце — 100 гривен, без залога.

Люди на пляже "Кораблик". Фото: Новини.LIVE

Прайс на отдых на пляже "Кораблик". Фото: скриншот/ inst: korablik_villa_sofia

Если вы хотите перекусить "по-одесски", здесь вас охотно угостят классикой местной кухни — цацой и форшмаком, которые подаются со свежим хлебом. Запить это можно вкусным авторским коктейлем. Такой рыбный обед на одного человека обойдется относительно недорого — около 500 гривен. А если хочется полноценного обеда — с салатом, горячим блюдом и напитком — средний чек составит примерно 600 гривен на человека.

Ibiza

Самым громким и самым дорогим вариантом остается пляж Ibiza в Аркадии. В будни шезлонг у моря стоит 500 гривен, а у бассейна — 800 гривен. Кровать на двоих — 1900 гривен, а площадка на шестерых — 2200 гривен. VIP-зоны стартуют от 3000 гривен. В выходные цены растут: шезлонг у моря — 700 гривен, у бассейна — 1200, кровать — 3500, VIP-зоны — до 6000 гривен. Полотенце — 200 гривен, залог — 800 гривен. Камера хранения — 100 гривен, с возвратом 200 гривен залога.

Кровати на пляже Ibiza. Фото: скриншот с сайта: ibiza

Прайс на отдых в будние дни. Фото: скриншот с сайта: ibiza

Если планируете серьезно пообедать, стоит заранее рассчитать бюджет. Полноценный обед с первым блюдом, горячим, десертом и коктейлем обойдется примерно в 3800 гривен на двоих. В то же время, если выбирать более дешевые блюда, ваш чек будет бюджетным. Выбор остается за вами: гастрономическое удовольствие или легкий перекус.

Red Line

Для молодежи и тех, кто любит музыку и движение, идеально подойдет пляжный клуб Red Line. Он яркий и популярный. Шезлонг на пляже стоит от 200 гривен, у бассейна — около 300 гривен, VIP-шатры и кровати для компании — от 1000 гривен. Полотенце — 100 гривен.

Комплекст Red Line в Аркадии. Фото: скриншот с сайта: redline-clubhouse.com

Если после загара захочется подкрепиться, у ресторанов средний чек на двоих человек за легкий холодный салат, бургер или роллы и авторские коктейли составит около 2500 гривен. Меню современное, блюда подают красиво и быстро, а атмосфера вполне соответствует курортному настроению. Так что, даже если вы выбрали Red Line ради музыки и драйва, варианты для вкусного обеда тоже рядом.

Сет роллов в Red Line. Фото: скриншот/ inst: red_lineclub

Отдых у моря в Одессе в 2025 году остается относительно доступным, если сравнивать с ценами в отелях или на зарубежных курортах. Но стоит помнить: чем выше комфортность и ближе к вечеринкам — тем выше чек. Все, как всегда, зависит от вкуса, бюджета и настроения. Одесса дает выбор: от уюта до шумной вечеринки — стоит просто выбрать свой формат.

Ранее мы писали, о сравнении муниципального и частного пляжа в Одессе — где удобнее отдыхать. А также, о том как выросли цены на квартиры у моря в этом году.