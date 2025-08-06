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Главная Одесса Сколько стоит отдохнуть в Одессе в августе и что выбрать туристам

Сколько стоит отдохнуть в Одессе в августе и что выбрать туристам

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 06:33
Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года
Оперный театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Август — последний месяц лета и время, когда море в Одессе традиционно самое теплое. Туристов в городе сейчас больше всего: пляжи заполнены, на Дерибасовской людно днем и вечером. Именно в этот период цены на жилье и развлечения самые высокие, но и выбор вариантов для отдыха — самый большой.

Журналисты Новини.LIVE подсчитали, во сколько обойдется поездка в Южную Пальмиру в августе — от проживания и питания до цен на пляжах и билетов в театры.

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Цены на отели в Одессе

Среди самых дорогих вариантов жилья у моря — отели с частными пляжами, бассейнами, саунами и ресторанами на крыше. Цены на двухместный номер здесь стартуют от 18 000 — 19 000 грн, за улучшенный с панорамным видом придется заплатить от 25 000 грн, а президентские люксы могут стоить около 50 000 грн за ночь.

Ціни на готелі
Цены на отели в Одессе. Фото: Скриншот booking.com

Для тех, кто ищет более доступный отдых, есть отели дальше от моря и центра. В них обычно базовые удобства — Wi-Fi, кондиционер, телевизор. Двухместный номер можно найти от 700 грн, люкс — около 2 000 грн, а за небольшую доплату предлагают завтраки.

Вартість житла Одеса
Стоимость номеров в отелях Одессы. Фото: Скриншот  booking.com

Аренда квартир в Одессе

А тем, кто не хочет останавливаться в отеле и предпочитает более домашний формат, можно рассмотреть аренду квартиры. Такой вариант подойдет семьям или компаниям друзей, которые планируют готовить самостоятельно и ценят больше пространства. В Одессе выбор большой — от просторных апартаментов в Аркадии до студий в спальных районах города.

Ціни на оренду квартир
Цены на аренду квартир в Одессе. Фото: Скриншот booking.com

Например, просторная квартира площадью 130 м² в Аркадии — туристическом центре города, рядом с пляжами, клубами и ресторанами — обойдется около 10 000 грн в сутки. Внутри — несколько спален, современная кухня со всей техникой, большая гостиная, терраса с видом на море, кондиционеры, стиральная машина и быстрый Wi-Fi.

Вартість житла в Одесі
Самые дешевые квартиры в Одессе. Фото: Скриншот booking.com

Тем, кто ищет жилье попроще и подешевле, подойдут небольшие квартиры подальше от центра. Например, студия площадью около 30 м² с базовыми удобствами — кровать, небольшая кухня, санузел и Wi-Fi — обойдется примерно от 1 000 грн в сутки. Это вариант для тех, кто планирует больше времени проводить на пляже или прогулках по городу, а квартиру использовать только для отдыха и ночевки.

Хостелы в Одессе

Самый доступный вариант для туристов — хостелы. Это формат, где можно снять кровать в общей комнате, разделить пространство с другими и существенно сэкономить. В большинстве хостелов есть общие кухни, где можно приготовить еду, зоны отдыха с диванами или телевизором, шкафы для личных вещей и стиральные машины. Санузлы обычно общие, но чистые и ухоженные.

Вартість хостелів в Одесі
Цены на хостелы в Одессе, фото: Скриншот / booking.com

Стоимость койки в одесских хостелах начинается примерно от 400-600 грн в сутки, а за отдельный небольшой номер в хостельном формате придется заплатить около 800-1000 грн. Такой вариант подойдет тем, кто приехал на несколько дней и хочет потратить минимум на жилье, оставив больше бюджета на развлечения и море.

Рестораны в Одессе

Среди бюджетных мест можно выделить рестораны грузинской кухни, например "Хинкальня", здесь комплексный обед из первого и второго блюда обойдется примерно в 300 грн. Это быстро, сытно и без больших затрат.

Ціни у грузинському ресторані
Цены на блюда в "Хинкальне". Фото: hinkalnya.od.ua

Если хочется попробовать одесскую кухню в более комфортной атмосфере, есть заведения среднего уровня по типу "Гоголь-Моголь" Например, в ресторанах в центре можно заказать фирменный форшмак, тюлечку или деруны, а ужин на двоих обойдется примерно в 700-900 грн.

Ціни в ресторані середнього сегменту
Стоимость блюд в ресторане "Гоголь-Моголь". Фото: скриншот inst:gogolmogol_cafe

Для тех, кто ищет премиум-вариант, подойдут рестораны вроде "Облака" с видом на море. Здесь полноценный ужин с основным блюдом и вином будет стоить около 1 600-2 500 грн, а главный бонус — атмосфера и панорамные виды.

Ціни в дорогому ресторані
Цены в ресторане "Облака". Фото - oblaka.choiceqr.com

Пляжи в Одессе

Самый дорогой пляж — "Ибица". В будни шезлонг у моря стоит 500 грн, у бассейна — 800 грн, кровать на двоих — 1 900 грн, VIP-зоны — от 3000 грн. В выходные цены поднимаются: шезлонг — 700-1200 грн, кровать — до 3 500 грн, VIP — до 6000 грн.

Вартість відпочинку в аркадії
Прайс на отдых в будние дни. Фото: скриншот с сайта ibiza

Более доступный вариант — пляж "Кораблик", где есть зоны для загара, обеда и детская площадка. Цены стабильны с начала сезона: шезлонг — 300 грн, лаундж — 500 грн, кровать на двоих — 600 грн, большая площадка на компанию — 1 000 грн. Полотенце стоит 100 грн без залога.

Ціни на пляжах Одеси
Прайс на отдых на пляже "Кораблик" Фото: скриншот inst: korablik_villa_sofia

Развлечения в Одессе

Когда туристы приезжают в Одессу, кроме отдыха на пляже и прогулок по городу, они ищут развлечения и возможности лучше познакомиться с культурой и историей. Именно поэтому экскурсии остаются одним из самых популярных способов провести время — от классических обзорных туров до тематических прогулок и посещения уникальных мест.

"Экскурсии в принципе всегда были востребованы, если туристов больше, то и запрос на экскурсии растет. Главная среди них  обзорная, для тех, кто приезжает впервые. Для тех, кто уже был, популярны одесские дворики. Катакомбы остаются очень популярными  и в городе, и в области. А еще сейчас набирают обороты экскурсии по украинской тематике: казацкое кладбище, переименование улиц, новые украинские истории интересуют все больше гостей", — рассказывает гид по Одессе Игорь Мозговой.

Гід Одесою Ігор Мозговий
Гид по Одессе Игорь Мозговой об экскурсиях. Фото - Новини.LIVE

Стоимость экскурсий зависит от формата — групповые туры обычно доступнее, а индивидуальные имеют более широкий спектр возможностей и более высокую стоимость. Выбирая экскурсию, туристы могут подобрать оптимальный вариант по цене и теме.

"Групповые туры длятся около двух  двух с половиной часов, их цена  ориентировочно 400 гривен с человека. Это группы до 12-15 человек, чтобы всем было комфортно, и гид мог ответить на все вопросы. Если же брать индивидуальные экскурсии, цена начинается от полутора тысяч гривен и зависит от продолжительности, тематики и количества участников", — добавляет гид.

Такие прогулки позволяют не только увидеть известные достопримечательности, но и почувствовать атмосферу города изнутри — побывать во двориках, узнать малоизвестные факты и услышать истории, которые не найдешь в путеводителях. Для многих туристов это становится главным воспоминанием об отдыхе в Одессе.

Театры Одессы

После дня на пляже или прогулок туристы часто ищут, где провести вечер. Одним из самых популярных вариантов остаются театры — классика, которая позволяет прочувствовать атмосферу города. Визитной карточкой Одессы считается Оперный театр. Здесь можно увидеть как оперы, так и балеты. Билеты стоят в среднем от 220 гривен на галерку до 400-500 гривен за места ближе к сцене.

Ціни Оперний театр
Цены на спектакли в Оперном театре. Фото: kontramarka.ua

Еще один вариант — Музкомедия. Здесь ставят легкие спектакли и мюзиклы, которые нравятся туристам и подходят для семейного отдыха. Цены на билеты стартуют примерно от 200-250 гривен и редко превышают 500 гривен.

Ціни у Театрі музкомедії
Цены на спектакли в театре Музкомедии. Фото: kontramarka.ua

Для тех, кто ищет что-то более камерное, можно выбрать Украинский театр. Здесь преобладают постановки на украинском языке и современная драматургия. Билеты обычно стоят в пределах 250-400 гривен.

Ціни в Українському театрі
Стоимость билетов в Украинском театре. Фото: kontramarka.ua

Отдых в Одессе можно организовать по-разному — от бюджетного варианта с хостелами и прогулками по бесплатным пляжам до премиум-уровня с частными апартаментами, ресторанами и VIP-зонами у моря. Все зависит от того, какой формат отдыха выберет турист и сколько готов потратить. Но независимо от бюджета, именно август — время, когда море самое теплое, город живет насыщенной курортной жизнью и дает возможность увидеть Одессу во всей ее летней красе.

Ранее мы писали о том, как снять квартиру в Одессе, чтобы не попасть на мошенников, а также о том, сколько стоит отдых в Аркадии.

Одесса отдых Черное море Новости Одессы туризм
Хлопонин Никита Владимирович - редактор
Автор:
Хлопонин Никита Владимирович
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