Рим допоможе Одесі зберегти культурну спадщину — що в планах

Рим допоможе Одесі зберегти культурну спадщину — що в планах

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 15:28
Одеса і Рим підписали документ про збереження культурної спадщини
Геннадій Труханов та Роберто Гуальтьєрі. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі

Співпраця Одеси і Риму стає все тіснішою. Представники двох міст підписали документ, який допоможе збереженню культурної спадщини Південної Пальміри.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також:

Співпраця Одеси і Риму в цьому світі

Представники міської влади Одеси підписали у Римі протокол щодо спільної роботи у сфері збереження культурної спадщини. Це має посприяти обміну досвідом, проведенню фахових експертиз щодо тих чи інших об'єктів, а також технічній підтримки нашого міста.

"Це практичний формат взаємодії, що дозволяє рухатись далі: обмін досвідом, експертиза, технічна підтримка. Йдеться не про формальні зв’язки, а про конкретну допомогу з боку столиці Італії",— йдеться у повідомленні міського голови Геннадія Труханова.

None - фото 1
Підписання документу. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі

Додамо, напередодні делегати від обох міст створили спільну робочу групу — з фахівців Римського суперинтендантства та Одеської міської ради.

Слід зазначити, незважаючи на те, що Одеса входить до списку ЮНЕСКО, в нашому місті поки немає органів управління культурною спадщиною. Тому міська влада консультується з італійськими колегами з цього приводу, аби перейняти досвід та виправити ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дні Одеси у Венеції. А також про те, що наше місто отримає грант від Італії.

Одеса Геннадій Труханов Рим Новини Одеси документи
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
