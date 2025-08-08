Одесса и Рим подписали документ о сохранении культурного наследия

Рим поможет Одессе сохранить культурное наследие — что в планах
Сотрудничества Одессы и Рима становится все теснее. Представители двух городов подписали документ, который поможет сохранению культурного наследия Южной Пальмиры.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Сотрудничество Одессы и Рима в этом мире
Представители городских властей Одессы подписали в Риме протокол о совместной работе в сфере сохранения культурного наследия. Это должно поспособствовать обмену опытом, проведению профессиональных экспертиз по тем или иным объектам, а также технической поддержке нашего города.
"Это практический формат взаимодействия, позволяющий двигаться дальше: обмен опытом, экспертиза, техническая поддержка. Речь идет не о формальных связях, а о конкретной помощи со стороны столицы Италии",— говорится в сообщении городского головы Геннадия Труханова.
Добавим, накануне делегаты от обоих городов создали совместную рабочую группу — из специалистов Римского суперинтендантства и Одесского городского совета.
Следует отметить, несмотря на то, что Одесса входит в список ЮНЕСКО, в нашем городе пока нет органов управления культурным наследием. Поэтому власти консультируются с итальянскими коллегами по этому поводу, чтобы перенять опыт и исправить ситуацию.
Напомним, недавно мы писали о днях Одессы в Венеции. А также о том, что наш город получит грант от Италии.
Читайте Новини.LIVE!