Рим поможет Одессе сохранить культурное наследие — что в планах

Рим поможет Одессе сохранить культурное наследие — что в планах

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 15:28
Одесса и Рим подписали документ о сохранении культурного наследия
Геннадий Труханов и Роберто Гуальтьери. Фото: Геннадий Труханов в соцсети

Сотрудничества Одессы и Рима становится все теснее. Представители двух городов подписали документ, который поможет сохранению культурного наследия Южной Пальмиры.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также:

Сотрудничество Одессы и Рима в этом мире

Представители городских властей Одессы подписали в Риме протокол о совместной работе в сфере сохранения культурного наследия. Это должно поспособствовать обмену опытом, проведению профессиональных экспертиз по тем или иным объектам, а также технической поддержке нашего города.

"Это практический формат взаимодействия, позволяющий двигаться дальше: обмен опытом, экспертиза, техническая поддержка. Речь идет не о формальных связях, а о конкретной помощи со стороны столицы Италии",— говорится в сообщении городского головы Геннадия Труханова.

None - фото 1
Подписание документа. Фото: Геннадий Труханов в соцсети

Добавим, накануне делегаты от обоих городов создали совместную рабочую группу — из специалистов Римского суперинтендантства и Одесского городского совета.

Следует отметить, несмотря на то, что Одесса входит в список ЮНЕСКО, в нашем городе пока нет органов управления культурным наследием. Поэтому власти консультируются с итальянскими коллегами по этому поводу, чтобы перенять опыт и исправить ситуацию.

Напомним, недавно мы писали о днях Одессы в Венеции. А также о том, что наш город получит грант от Италии.

Одесса Геннадий Труханов Рим Новости Одессы документы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
