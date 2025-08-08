В Одессе продается вилла у моря за 3,5 миллиона за 3,5 миллиона

В Одессе продают виллу за 3,5 млн долл. — как она выглядит
В Одессе продается двухэтажная вилла с удивительным видом на море. Стоит этот элитный объект недвижимости на Большом фонтане 3,5 миллиона долларов.
Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.
Вилла в Одессе за 3,5 миллиона
VIP вилла, которая продается в Одессе имеет 2 этажа (с цоколем) и расположена на 14 станции Большого Фонтана. Территория здания — 630 м2, а земельный участок — 13 соток.
Есть 4 спальни, одна из которых со своим санузлом и гардеробной. Также имеются 2 террасы с красивым видом на море. Двор украшен красивым ландшафтным дизайном. Гараж рассчитан на 3 авто. Кроме того, на вилле есть открытый бассейн и зона барбекю.
Стоит такая вилла 3, 500 000 долларов.
