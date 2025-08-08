Видео
Україна
В Одессе продают виллу за 3,5 млн долл. — как она выглядит

В Одессе продают виллу за 3,5 млн долл. — как она выглядит

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 12:34
В Одессе продается вилла у моря за 3,5 миллиона за 3,5 миллиона
Вилла в Одессе. Фото: объявления OLX

В Одессе продается двухэтажная вилла с удивительным видом на море. Стоит этот элитный объект недвижимости на Большом фонтане 3,5 миллиона долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

Читайте также:

Вилла в Одессе за 3,5 миллиона

VIP вилла, которая продается в Одессе имеет 2 этажа (с цоколем) и расположена на 14 станции Большого Фонтана. Территория здания — 630 м2, а земельный участок — 13 соток.

Есть 4 спальни, одна из которых со своим санузлом и гардеробной. Также имеются 2 террасы с красивым видом на море. Двор украшен красивым ландшафтным дизайном. Гараж рассчитан на 3 авто. Кроме того, на вилле есть открытый бассейн и зона барбекю.

Стоит такая вилла 3, 500 000 долларов.

Вилла в Первой линии на Фонтане в закрытом кооперативе
Двор виллы. Фото: объявление OLX
Вилла в Первой линии на Фонтане в закрытом кооперативе
Вид на море. Фото: объявление OLX
Объявление о вилле. Фото: скриншот из объявления на OLX

Напомним, недавно мы писали о том, как безопасно передать квартиру. А также о продаже памятника архитектуры в Одессе за 4 миллиона долларов.

Одесса недвижимость Новости Одессы море продажа
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
