В Одессе продают дом по проекту Бернардацци - каким образом

Дом Вассала. Фото: Investigatio

В Одессе за 4 миллиона долларов выставили на продажу историческое здание, построенное по проекту Бернардацци. Речь идет о Доме Вассала, расположенном на углу улиц Гоголя и Маяковского.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала OLX.

Реклама

Читайте также:

Продажа дома

Исторический Дом Вассала выставили на продажу на платформе OLX за 165 765 600 грн. Общая площадь здания — 2755 м² В объявлении отмечают, что оно подходит для размещения офисного центра, бизнес-хаба, IT-компании, клиники, учебного центра и других коммерческих проектов. Кроме того, имеет просторные залы, высокие потолки, и хорошую планировку. Однако требует ремонта.

Объявление о продаже. Фото: скриншот портала OLX

Что известно о Доме Вассала

Дом Вассала во второй половине XIX века по проекту главного архитектора города Александра Бернардацци. Давно находится в запущенном состоянии.

В 1914 году в Доме Вассала действовала редакция газеты "Греческая звезда" — единственного грекоязычного издания в городе. Накануне революции в помещении работало испанское консульство. Некоторое время в нем проживал профессор и психиатр Николай Попов, который преподавал в ведущих университетах Российской империи и Болгарии. В 2006 году здание передали компании "Карнавал-Юг" для реконструкции под четырехзвездочный отель, однако проект так и не реализовали.

Напомним, недавно мы писали о том, какое жилье предлагают риелторы в Одессе. А также о квартире за 8 тысяч долларов.