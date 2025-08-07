Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 августа, отключили воду на 8 улицах Одессы из-за ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одессы. До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Евгения Чикаленко, 50.

До 20:00 без воды будут жители:

ул. Ришельевская — все дома;

ул. Большая Арнаутская — все дома;

ул. Базарная — все дома;

ул. Успенская — все дома;

ул. Еврейская — все дома;

ул. Святослава Караванского — все дома;

ул. Итальянская — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

