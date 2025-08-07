Масштабне відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Відключення води в Одесі — адреси бюветів
Сьогодні, 7 серпня, відключили воду на 8 вулицях Одеси через ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одеси. До 17:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Євгена Чикаленка, 50.
До 20:00 без води будуть жителі:
- вул. Рішельєвська — усі будинки;
- вул. Велика Арнаутська — усі будинки;
- вул. Базарна — усі будинки;
- вул. Успенська — усі будинки;
- вул. Єврейська — усі будинки;
- вул. Святослава Караванського — усі будинки;
- вул. Італійська — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
