Масштабне відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Сьогодні, 7 серпня, відключили воду на 8 вулицях Одеси через ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одеси. До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Євгена Чикаленка, 50.

До 20:00 без води будуть жителі:

вул. Рішельєвська — усі будинки;

вул. Велика Арнаутська — усі будинки;

вул. Базарна — усі будинки;

вул. Успенська — усі будинки;

вул. Єврейська — усі будинки;

вул. Святослава Караванського — усі будинки;

вул. Італійська — усі будинки.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

