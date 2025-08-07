Відео
Головна Одеса Відключення води в Одесі — адреси бюветів

Відключення води в Одесі — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 14:14
Масштабне відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)
Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, відключили воду на 8 вулицях Одеси через ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Відключення води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одеси. До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Євгена Чикаленка, 50.

До 20:00 без води будуть жителі:

  • вул. Рішельєвська — усі будинки;
  • вул. Велика Арнаутська — усі будинки;
  • вул. Базарна — усі будинки;
  • вул. Успенська — усі будинки;
  • вул. Єврейська — усі будинки;
  • вул. Святослава Караванського — усі будинки;
  • вул. Італійська — усі будинки. 
None - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
