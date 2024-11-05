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За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі

5 листопада 2024 16:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають квартиру за ціною кімнати — фото
Будинок, в якому розташована квартира. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру в одноповерховому будинку на розі вулиць Чорноморського козацтва і Церковної. Приміщення у житловому стані. Придбати її можна усього лише за 8 тис. доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.

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Квартира на вторинному ринку. Її загальна площа — 12 кв. м, з яких 2 кв. м займає кухня. У житлі є меблі та навіть побутова техніка, виконаний капітальний ремонт.  

За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі - фото 1
Подвір'я будинку. Фото: OLX
За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі - фото 2
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі - фото 3
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Санвузол суміжний, наявна міні-кухня з мийкою. Всі необхідні комунікації є. У будинку власна котельня. Двір закритий. 

За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі - фото 4
Санвузол у квартирі. Фото: OLX
За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі - фото 5
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Однушка без ремонту — середні ціни в Одесі 

За даними порталу ЛУН, ціна однокімнатної квартири на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло у Приморському районі можна придбати в середньому за 44 тис. доларів.    

В інших районах міста середня ціна двокімнатного житла становить:

  • Київський район — 35,4 тис. доларів;
  • Хаджибейський район — 31,2 тис. доларів;
  • Пересипський район — 26 тис. доларів. 

Нагадаємо, в Одесі продають квартиру у самому центрі міста. Також ми розповідали про найдорожчі комуни в Одесі.

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