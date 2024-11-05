В Одесі продають квартиру за ціною кімнати — фото

За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі
В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру в одноповерховому будинку на розі вулиць Чорноморського козацтва і Церковної. Приміщення у житловому стані. Придбати її можна усього лише за 8 тис. доларів.
Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.
Що пропонують
Квартира на вторинному ринку. Її загальна площа — 12 кв. м, з яких 2 кв. м займає кухня. У житлі є меблі та навіть побутова техніка, виконаний капітальний ремонт.
Санвузол суміжний, наявна міні-кухня з мийкою. Всі необхідні комунікації є. У будинку власна котельня. Двір закритий.
Однушка без ремонту — середні ціни в Одесі
За даними порталу ЛУН, ціна однокімнатної квартири на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло у Приморському районі можна придбати в середньому за 44 тис. доларів.
В інших районах міста середня ціна двокімнатного житла становить:
- Київський район — 35,4 тис. доларів;
- Хаджибейський район — 31,2 тис. доларів;
- Пересипський район — 26 тис. доларів.
Нагадаємо, в Одесі продають квартиру у самому центрі міста. Також ми розповідали про найдорожчі комуни в Одесі.
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