В Одесі продають квартиру за ціною кімнати — фото

Будинок, в якому розташована квартира. Фото: OLX

В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру в одноповерховому будинку на розі вулиць Чорноморського козацтва і Церковної. Приміщення у житловому стані. Придбати її можна усього лише за 8 тис. доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира на вторинному ринку. Її загальна площа — 12 кв. м, з яких 2 кв. м займає кухня. У житлі є меблі та навіть побутова техніка, виконаний капітальний ремонт.

Подвір'я будинку. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Санвузол суміжний, наявна міні-кухня з мийкою. Всі необхідні комунікації є. У будинку власна котельня. Двір закритий.

Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Однушка без ремонту — середні ціни в Одесі

За даними порталу ЛУН, ціна однокімнатної квартири на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло у Приморському районі можна придбати в середньому за 44 тис. доларів.

В інших районах міста середня ціна двокімнатного житла становить:

Київський район — 35,4 тис. доларів;

Хаджибейський район — 31,2 тис. доларів;

Пересипський район — 26 тис. доларів.

Нагадаємо, в Одесі продають квартиру у самому центрі міста. Також ми розповідали про найдорожчі комуни в Одесі.