В Одесі продають квартиру у самому центрі міста — яка ціна

Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста
В Одесі продають квартиру на останньому поверсі триповерхового будинку у самому центрі міста, на розі вулиць Пастера і Преображенської. Ціна — 48 тис. доларів. Йдеться про вторинне житло.
Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.
Що пропонують
Загальна площа квартири становить 57 кв. м, з них 14 кв. м займає кухня. Стелі висотою 3 м. Підлога вкрита паркетом. У житлі є меблі, суміжний санвузол та централізоване опалення.
Квартира розташована у бельгійському будинку дореволюційних часів. Вікна виходять у двір. Є відкритий не засклений балкон.
Ціни в Одесі
За даними порталу ЛУН, ціна двокімнатної квартири на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло у Приморському районі можна придбати в середньому за 70 тис. доларів.
В інших районах міста середня ціна двокімнатного житла становить:
- Київський район — 55,6 тис. доларів;
- Хаджибейський район — 40 тис. доларів;
- Пересипський район — 38,5 тис. доларів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найдорожчі комуни в Одесі. Також в Одесі продають кімнату в комуні зі своїм лічильником та 13 сусідами.
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