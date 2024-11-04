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Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста

4 листопада 2024 17:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають квартиру у самому центрі міста — яка ціна
Будинок, в якому розташована квартира. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі продають квартиру на останньому поверсі триповерхового будинку у самому центрі міста, на розі вулиць Пастера і Преображенської. Ціна — 48 тис. доларів. Йдеться про вторинне житло.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.

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Загальна площа квартири становить 57 кв. м, з них 14 кв. м займає кухня. Стелі висотою 3 м. Підлога вкрита паркетом. У житлі є меблі, суміжний санвузол та централізоване опалення. 

Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста - фото 1
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста - фото 2
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Квартира розташована у бельгійському будинку дореволюційних часів. Вікна виходять у двір. Є відкритий не засклений балкон. 

Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста - фото 3
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста - фото 4
Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Ціни в Одесі

За даними порталу ЛУН, ціна двокімнатної квартири на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло у Приморському районі можна придбати в середньому за 70 тис. доларів.    

В інших районах міста середня ціна двокімнатного житла становить:

  • Київський район — 55,6 тис. доларів;
  • Хаджибейський район — 40 тис. доларів;
  • Пересипський район — 38,5 тис. доларів. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найдорожчі комуни в Одесі. Також в Одесі продають кімнату в комуні зі своїм лічильником та 13 сусідами.

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