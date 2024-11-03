Купити три кімнати в комуні в центрі Одеси

Три кімнати в царському будинку — найдорожчі комуни в Одесі
У центрі міста, на третьому поверсі царського будинку, пропонується три кімнати в комунальній квартирі. Щоправда, вони всі роздільні й розташовуються у різних сторонах поверху.
Такі кімнати на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.
Що пропонують
Продавець пропонує стати власником трьох кімнат у комуні площею 108 м² за $105.000 у центрі міста, у провулку Чайковського. Вони розташовані на третьому поверсі чотириповерхового будинку. Кімнати відокремлені одна від одної.
Також на поверсі є простора кухня площею 15 м² і два спільних санвузли. Квартира в житловому стані з централізованим опаленням. Висота стель і кімнатах — 3,3.
Поруч із будинком є магазини, кафе, громадський транспорт та вся необхідна інфраструктура.
Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі
Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів.
Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси на продаж виставлена кімната в комунальній квартирі. Покупець буде мати свій лічильник і 13 сусідів. Також ми писали скільки коштує квартира в Одесі на цокольному поверсі.
Читайте Новини.LIVE!