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Три кімнати в царському будинку — найдорожчі комуни в Одесі

3 листопада 2024 16:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Купити три кімнати в комуні в центрі Одеси
Вид з кімнати, яку продають в Одесі. Фото: OLX
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У центрі міста, на третьому поверсі царського будинку, пропонується три кімнати в комунальній квартирі. Щоправда, вони всі роздільні й розташовуються у різних сторонах поверху.

Такі кімнати на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Кімната в комуні. Фото: OLX
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Кімната, яку продають. Фото: OLX

Що пропонують

Продавець пропонує стати власником трьох кімнат у комуні площею 108 м² за $105.000 у центрі міста, у провулку Чайковського. Вони розташовані на третьому поверсі чотириповерхового будинку. Кімнати відокремлені одна від одної.

Три кімнати в комуні в центрі за $105,000 - фото 4
План кімнат. Фото: OLX
Три кімнати в комуні в центрі за $105,000 - фото 6
Умебльована кімната в центрі Одеси. Фото: OLX

Також на поверсі є простора кухня площею 15 м² і два спільних санвузли. Квартира в житловому стані з централізованим опаленням. Висота стель і кімнатах — 3,3.

Три кімнати в комуні в центрі за $105,000 - фото 2
Спальня в комуні. Фото: OLX
Три кімнати в комуні в центрі за $105,000 - фото 5
Кімната в Царському будинку. Фото: OLX

Поруч із будинком є магазини, кафе, громадський транспорт та вся необхідна інфраструктура.

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів. 

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси на продаж виставлена кімната в комунальній квартирі. Покупець буде мати свій лічильник і 13 сусідів. Також ми писали скільки коштує квартира в Одесі на цокольному поверсі. 

нерухомість Одеса квартири Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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