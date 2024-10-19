Однокімнатна квартира в Одесі за $22 000

Житло без вікон — скільки коштує квартира в Одесі на цокольному поверсі
В Одесі з'явилась нова пропозиція з нерухомості — однокімнатна квартира в житловому комплексі "Альтаїр" за $22 000. Приміщення готове до продажу з меблями та технікою, щоправда, без вікон, а також можливий торг.
Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.
@innagunko5
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Що пропонують
За такі гроші пропонують придбати квартиру загальною площею 33 м². Вона містить спальню, кухню та суміжний санвузол. Приміщення розташоване на цокольному поверсі та має статус житлового за документами.
Квартира продається з усіма необхідними меблями та технікою: варильна панель, мікрохвильова піч, холодильник, пральна машина. Окрім цього є власна котельня. Продавець вказує, що приміщення також підходить для облаштування офісу або використання як робочого простору.
Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі
Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тис. доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тис. доларів.
Нагадаємо, на продаж в одеській Молдаванці виставили квартиру на землі. Продавець налаштований заробити на ній 15 тис. доларів. Щоправда, погоджується поторгуватися. Також в місті продають шикарний пентхаус з видом на море та найдешевшу квартиру.
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