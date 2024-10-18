В Одесі виставили на продаж найзанедбанішу квартиру — скільки просять

Продадуть за 15 тис. доларів — як виглядає найбільш занедбана квартира в Одесі
"Сарай", "нетрі", "смітник" — це найбільш лагідні епітети, якими нагородили користувачі двокімнатну квартиру, яку виставили на продаж в одеській Молдаванці. Тим не менш, продавець налаштований заробити на ній 15 тис. доларів. Щоправда, погоджується поторгуватися.
Найбільш занедбану квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.
Що продають
Йдеться про двокімнатну квартиру площею 43 кв. м на вулиці Пішонівській у будинку дореволюційних часів. Стіни приміщення зроблені з цегли. Як запевняє продавець, дах новий. Частина вікон — металопластикові. Також є свое маленьке закрите подвір'я. Квартира продається разом із земельною ділянкою, є можливість надбудувати другий поверх.
Продавець зазначає, що житло перебуває в аварійному стані й потребує капітального ремонту. Підлога частково дерев'яна. Стіни всередині облущені, хоча подекуди зберігаються уривки шпалер. Меблів майже немає.
У квартирі є вода, світло і газ (індивідуальний котел). Є також санвузол і ванна кімната, які виглядають дуже занедбано.
За словами продавця, тут давно ніхто не жив. Власники почали робити там ремонт, але швидко зрозуміли, що не подужають.
Зазначимо, що скоріше за все спочатку приміщення використалося як флігель або двірницька.
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