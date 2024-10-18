В Одесі виставили на продаж найзанедбанішу квартиру — скільки просять

Подвір'я квартири. Фото: OLX

"Сарай", "нетрі", "смітник" — це найбільш лагідні епітети, якими нагородили користувачі двокімнатну квартиру, яку виставили на продаж в одеській Молдаванці. Тим не менш, продавець налаштований заробити на ній 15 тис. доларів. Щоправда, погоджується поторгуватися.

Найбільш занедбану квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що продають

Йдеться про двокімнатну квартиру площею 43 кв. м на вулиці Пішонівській у будинку дореволюційних часів. Стіни приміщення зроблені з цегли. Як запевняє продавець, дах новий. Частина вікон — металопластикові. Також є свое маленьке закрите подвір'я. Квартира продається разом із земельною ділянкою, є можливість надбудувати другий поверх.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Продавець зазначає, що житло перебуває в аварійному стані й потребує капітального ремонту. Підлога частково дерев'яна. Стіни всередині облущені, хоча подекуди зберігаються уривки шпалер. Меблів майже немає.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

У квартирі є вода, світло і газ (індивідуальний котел). Є також санвузол і ванна кімната, які виглядають дуже занедбано.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

За словами продавця, тут давно ніхто не жив. Власники почали робити там ремонт, але швидко зрозуміли, що не подужають.

Квартира на вулиці Пішонівській. Фото: OLX

Зазначимо, що скоріше за все спочатку приміщення використалося як флігель або двірницька.

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