В Одессе выставили на продажу самую запущенную квартиру — сколько просят

Двор квартиры. Фото: OLX

"Сарай", "трущобы", "помойка" — это самые кроткие эпитеты, которыми наградили пользователи двухкомнатную квартиру, которую выставили на продажу в одесской Молдаванке. Тем не менее, продавец настроен заработать на ней 15 тыс. долларов. Правда, соглашается поторговаться.

Наиболее заброшенную квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Что продают

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 43 кв. м на улице Пишоновской в доме дореволюционных времен. Стены помещения сделаны из кирпича. Как уверяет продавец, крыша новая. Часть окон — металлопластиковые. Также есть свой маленький закрытый двор. Квартира продается вместе с земельным участком, есть возможность надстроить второй этаж.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Продавец отмечает, что жилье находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Пол частично деревянный. Стены внутри облущены, хотя кое-где сохраняются отрывки обоев. Мебели почти нет.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

В квартире есть вода, свет и газ (индивидуальный котел). Есть также санузел и ванная, которые выглядят очень запущенно.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

По словам продавца, здесь давно никто не жил. Владельцы начали делать там ремонт, но быстро поняли, что не осилит.

Квартира на улице Пишоновский. Фото: OLX

Отметим, что, скорее всего, первоначально помещение использовалось как флигель или дворницкая.

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