В Одессе выставили на продажу самую запущенную квартиру — сколько просят

Продадут за 15 тыс. долларов — как выглядит самая запущенная квартира в Одессе
"Сарай", "трущобы", "помойка" — это самые кроткие эпитеты, которыми наградили пользователи двухкомнатную квартиру, которую выставили на продажу в одесской Молдаванке. Тем не менее, продавец настроен заработать на ней 15 тыс. долларов. Правда, соглашается поторговаться.
Наиболее заброшенную квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.
Что продают
Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 43 кв. м на улице Пишоновской в доме дореволюционных времен. Стены помещения сделаны из кирпича. Как уверяет продавец, крыша новая. Часть окон — металлопластиковые. Также есть свой маленький закрытый двор. Квартира продается вместе с земельным участком, есть возможность надстроить второй этаж.
Продавец отмечает, что жилье находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Пол частично деревянный. Стены внутри облущены, хотя кое-где сохраняются отрывки обоев. Мебели почти нет.
В квартире есть вода, свет и газ (индивидуальный котел). Есть также санузел и ванная, которые выглядят очень запущенно.
По словам продавца, здесь давно никто не жил. Владельцы начали делать там ремонт, но быстро поняли, что не осилит.
Отметим, что, скорее всего, первоначально помещение использовалось как флигель или дворницкая.
Напомним, в Одессе продают шикарный пентхаус с видом на море.
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