Найдешевша квартира на продаж в Одесі — як виглядає

Подвір'я житлового комплексу. Фото: dom.ria

У Пересипському районі Одеси виставили на продаж квартиру за 11 тис. доларів (455,9 тис. грн). Це найдешевша однушка, яку нам вдалося відшукати на платформах оголошень про продаж житла. Втім, пропозиція від посередника — отже, він, швидше за все, братиме відсоток.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися на сайті dom.ria.

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Які умови

Однокімнатна квартира площею 13 кв. м розташована на дев'ятому поверху десятиповерхівки на вулиці Марсельській. Висота стелі — 2,7 м. Покриття підлоги — ламінат.

Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria

Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria

У житлі є централізоване опалення, бойлер і суміжний санвузол. Також у наявності меблі, пральна машина, електрична плита, вбудована кухня і навіть телевізор. Продавець стверджує, що стан квартири задовільний. Власне, про це свідчать і опубліковані фотографії.

Санвузол у квартирі. Фото: dom.ria

Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria

Будинок, в якому розташована квартира, зданий в експлуатацію у 2010 році. Стіни з цегли. Територія житлового комплексу закрита й охороняється.

Подвір'я будинку. Фото: dom.ria

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тис. доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про найдорожчу квартиру, виставлену на продаж в Одесі.

Також ми писали, де можна дешево зняти житло в Одесі власнику тварини.