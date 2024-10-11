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Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

11 жовтня 2024 14:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Оренда квартири з тваринами в Одесі — де і за скільки
Дівчина вичісує собаку у кімнаті. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Далеко не кожен власник готовий здавати житло орендарю, який тримає тварин. Відповідно, попит на такі пропозиції більше, а конкурентна перевага дозволяє орендодавцям встановлювати високі ціни. Тим не менш, в Одесі любителі собак і котів можуть знайти недороге житло.

Журналісти Новини.LIVE дослідили варіанти на платформі dom.ria.

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Що пропонують

Взяти у довготривалу оренду двокімнатну квартиру у старому домі на Молдаванці можна усього за 3,3 тис. грн. Йдеться про житло площею у 30 кв. м з суміжним санвузлом та індивідуальним газовим опаленням.

За 4 тис. грн власникам тварин пропонують однушку на першому поверсі на вулиці Приморській. Орендодавець обіцяє повну комплектацію і місце для машини у подвір'ї. 

Зняти однокімнатну квартиру на дев'ятому поверсі на селищі Котовського можна також за 4 тис. грн. У квартирі зроблений ремонт. Опалення центральне. 

На Таїрова однушку здають за 5 тис. грн, але з обов'язковим задатком. Крім того, господар висунув умову — можна тримати тільки маленьких тварин. 

Біля моря на Дачі Ковалевського за оренду однокімнатної квартири просять 5,5 тис. грн. Житло у доброму стані, з меблями, бойлером і кондиціонером. 

Поради любителям тварин

Власника домашніх тварин варто засвідчити, що вони готові нести відповідальність за всі дії їхнього улюбленця в орендованому житлі. Це слід обов'язково вказати у договорі. Так буде легше домовитися з орендодавцем спочатку і вирішити можливі спірні питання при виїзді. 

Зазначимо, що у минулому році, за даними дослідження DIM.RIA та організації UAnimals, тільки 12% орендодавців на Одещині надавали можливість проживати з домашніми улюбленцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як змінилися ціни на купівлю та оренду житла в Одесі за півроку.

Також ми вивчали, скільки доведеться заплатити студентові за оренду квартири в Одесі.

Одеса тварини нерухомість оренда Новини Одеси

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