Аренда квартиры с животным в Одессе — где и за сколько

Девушка вычесывает собаку в комнате. Фото: иллюстративное/freepik

Далеко не каждый собственник готов сдавать жилье арендатору, держащему животных. Соответственно спрос на такие предложения больше, а конкурентное преимущество позволяет арендодателям устанавливать высокие цены. Тем не менее, в Одессе любители собак и кошек могут найти недорогое жилье.

Журналисты Новини.LIVE исследовали варианты на платформе dom.ria.

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Что предлагают

Взять в долгосрочную аренду двухкомнатную квартиру в старом доме на Молдаванке можно всего за 3,3 тыс. грн. Речь идет о жилье площадью 30 кв. м со смежным санузлом и индивидуальным газовым отоплением.

За 4 тыс. грн владельцам животных предлагают однушку на первом этаже на улице Приморской. Арендодатель обещает полную комплектацию и место для машины во дворе.

Снять однокомнатную квартиру на девятом этаже в поселке Котовского можно также за 4 тыс. грн. В квартире сделан ремонт. Отопление центральное.

На Таирову однушку сдают за 5 тыс. грн, но с обязательным задатком. Кроме того, хозяин выдвинул условие — можно держать только маленьких животных.

У моря на Даче Ковалевского за аренду однокомнатной квартиры просят 5,5 тыс. грн. Жилье в хорошем состоянии, с мебелью, бойлером и кондиционером.

Советы любителям животных

Владельцу домашних животных следует подтвердить, что они готовы нести ответственность за все действия их любимца в арендованном жилье. Это следует обязательно указать в договоре. Так будет легче договориться с арендодателем поначалу и решить возможные спорные вопросы при выезде.

Отметим, что в прошлом году, по данным исследования DIM.RIA и организации UAnimals, только 12% арендодателей в Одесской области предоставляли возможность проживать с домашними любимцами.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменились цены на покупку и аренду жилья в Одессе за полгода.

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