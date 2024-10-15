Як виглядає найдорожча квартира в Одесі

Інтер'єр квартири, за яку просять майже 2 млн доларів. Фото: dom.ria

Ціни на квартири в Одесі дуже різні. Можна знайти як цілком бюджетне житло, так і квартири преміум-класу в елітних районах, що коштують дуже дорого. Деякі ціни дійсно вражають.

Журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі з продажу житла найдорожчу квартиру в Одесі.

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Однокімнатну квартиру площею усього 38 кв. м виставили на продаж за 1,976 млн доларів (81,9 млн грн). Тобто — за 52 тис. доларів за кв. м. Щоправда, розташоване житло біля моря, у провулку Курортному в елітній Аркадії, на десятому поверсі 25-поверхівки.

Спальня у квартирі. Фото: dom.ria

Продавець стверджує, що у квартирі зроблений євроремонт, є меблі, вся необхідна техніка й автономна котельня. Зазначимо, що будинок, в якому розташовано житло, побудований у 2021 році.

Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria

Ціни в Одесі

Середня ціна квадратного метра у новому будинку в Одеській області становить 40 тис. грн. Це на 2,4 тис. грн більше, ніж пів року назад. Квадратний метр у вторинному житлі коштує у середньому 36 тис. грн. За останні шість місяців ціни знизилися на 3,2 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні стало менше пропозицій з оренди житла.

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