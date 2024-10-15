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Однушка за 2 млн долларов — как выглядит самая дорогая квартира в Одессе

15 октября 2024 13:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как выглядит самая дорогая квартира в Одессе
Интерьер квартиры, за которую просят около 2 млн долларов. Фото: dom.ria
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Цены на квартиры в Одессе очень разные. Можно найти как вполне бюджетное жилье, так и квартиры премиум-класса в элитных районах, которые стоят очень дорого. Некоторые цены действительно впечатляют.

Журналисты Новини.LIVE нашли на платформе по продаже жилья самую дорогую квартиру в Одессе.

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Однокомнатную квартира площадью всего 38 кв. м выставили на продажу за 1,976 млн долларов (81,9 млн грн). То есть за 52 тыс. долларов за кв. м. Правда, расположено жилье у моря, в Курортном переулке в элитной Аркадии, на десятом этаже 25-этажки.

Однушка за 2 млн долларов — как выглядит самая дорогая квартира в Одессе - фото 1
Спальня в квартире. Фото: dom.ria

Продавец утверждает, что в квартире сделан евроремонт, есть мебель, вся необходимая техника и автономная котельная. Отметим, что здание, в котором расположено жилье, построено в 2021 году.

Однушка за 2 млн долларов — как выглядит самая дорогая квартира в Одессе - фото 2
Интерьер квартиры. Фото: dom.ria

Цены в Киеве

Средняя стоимость квадратного метра в новом доме в Одесской области составляет 40 тыс. грн. Это на 2,4 тыс. грн больше полугода назад. Квадратный метр во вторичном жилье стоит в среднем 36 тыс. грн. За последние шесть месяцев цены снизились на 3,2 тыс. грн.

Напомним, в Украине стало меньше предложений по аренде жилья.

Также мы писали, сколько стоит в Одессе снять квартиру владельцу домашнего питомца.

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