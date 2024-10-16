Самая дешевая квартира на продажу в Одессе — как выглядит

Двор жилого комплекса. Фото: dom.ria

В Пересыпском районе Одессы была выставлена на продажу квартира за 11 тыс. долларов (455,9 тыс. грн). Это самая дешевая однушка, которую нам удалось найти на платформах объявлений о продаже жилья. Впрочем, предложение от посредника — значит, он, скорее всего, будет брать процент.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали на сайте dom.ria.

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Однокомнатная квартира площадью 13 кв. м расположена на девятом этаже десятиэтажки по улице Марсельской. Высота потолков — 2,7 м. Покрытие пола — ламинат.

Интерьер квартиры. Фото: dom.ria

Интерьер квартиры. Фото: dom.ria

В жилище есть централизованное отопление, бойлер и смежный санузел. Также есть мебель, стиральная машина, электрическая плита, встроенная кухня и даже телевизор. Продавец утверждает, что состояние квартиры удовлетворительное. По сути, об этом свидетельствуют и опубликованные фотографии.

Санузел в квартире. Фото: dom.ria

Интерьер квартиры. Фото: dom.ria

Дом, в котором находится квартира, сдан в эксплуатацию в 2010 году. Стены из кирпича. Территория жилищного комплекса закрыта и охраняется.

Двор дома. Фото: dom.ria

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе.

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тыс. долларов.

Напомним, ранее мы сообщали о самой дорогой квартире, выставленной на продажу в Одессе.

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