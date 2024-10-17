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Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото

17 жовтня 2024 14:22
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають елітний пентхаус за 2 млн доларів
Тераса пентхауса. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі виставили на продаж трирівневий пентхаус у закритому кооперативі на Французькому бульварі. Загальна площа житла — 350 метрів, а коштує вся ця розкіш 2,3 млн доларів.   

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.

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Пентхаус розташований у кооперативі "Королівські сади" й займає три рівня. На першому — велика кухня-вітальня й гостьовий санвузол. На другом майстер-спальня зі своєю гардеробною і санвузлом, а також три спальні й зона для занять спортом. У кожної спальні є відкритий балкон. На третьому рівні дві тераси з зонами відпочинку та барбекю й  зимовий сад. Опалюється житло власною котельною. 

Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 1
Санвузол у пентхаусі. Фото: OLX
Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 2
Інтер'єр пентхауса. Фото: OLX

У квартирі зроблено дизайнерський ремонт. Є меблі, кухонне обладнання, пральна машина.

Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 3
Спальня у пентхаусі. Фото: OLX
Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 4
Сходи у пентхаусі. Фото: OLX

У будинку, де розташований пентхаус, чотири поверхи й велике подвір'я. Стіни цегляні. Працює цілодобова охорона, ведеться відеоспостереження. Є підземний паркінг, де можна купити чи орендувати паркомісце.

Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 5
Інтер'єр пентхауса. Фото: OLX
Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 6
Інтер'єр пентхауса. Фото: OLX

Зазначимо, йдеться про вторинне житло, будинок був зданий в експлуатацію у 2010-х роках. 

Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 7
Кухня у пентхаусі. Фото: OLX
Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото - фото 8
Спальна у пентхаусі. Фото: OLX

Нагадаємо, раніше ми показували, як виглядають найдорожча і найдешевша квартири в Одесі.

нерухомість купити квартиру Одеса Новини Одеси житло

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