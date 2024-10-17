В Одесі продають елітний пентхаус за 2 млн доларів

Королівська розкіш — в Одесі продають шикарний пентхаус з видом на море, фото
В Одесі виставили на продаж трирівневий пентхаус у закритому кооперативі на Французькому бульварі. Загальна площа житла — 350 метрів, а коштує вся ця розкіш 2,3 млн доларів.
Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі OLX.
Що пропонують
Пентхаус розташований у кооперативі "Королівські сади" й займає три рівня. На першому — велика кухня-вітальня й гостьовий санвузол. На другом майстер-спальня зі своєю гардеробною і санвузлом, а також три спальні й зона для занять спортом. У кожної спальні є відкритий балкон. На третьому рівні дві тераси з зонами відпочинку та барбекю й зимовий сад. Опалюється житло власною котельною.
У квартирі зроблено дизайнерський ремонт. Є меблі, кухонне обладнання, пральна машина.
У будинку, де розташований пентхаус, чотири поверхи й велике подвір'я. Стіни цегляні. Працює цілодобова охорона, ведеться відеоспостереження. Є підземний паркінг, де можна купити чи орендувати паркомісце.
Зазначимо, йдеться про вторинне житло, будинок був зданий в експлуатацію у 2010-х роках.
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