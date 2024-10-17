В Одессе продают элитный пентхаус за 2 млн долларов

Королевская роскошь — в Одессе продают шикарный пентхаус с видом на море, фото
В Одессе выставили на продажу трехуровневый пентхаус в закрытом кооперативе на Французском бульваре. Общая площадь жилья — 350 метров, а стоит вся эта роскошь 2,3 млн долларов.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.
Что предлагают
Пентхаус расположен в кооперативе "Королевские сады" и занимает три уровня. На первом — большая кухня-гостиная и гостевой санузел. На втором мастер-спальня со своей гардеробной и санузлом, а также три спальни и зона для занятий спортом. В каждой спальне есть открытый балкон. На третьем уровне две террасы с зонами отдыха и барбекю и зимний сад. Отапливается жилье собственной котельной.
В квартире сделан дизайнерский ремонт. Есть мебель, кухонное оборудование, стиральная машина.
В доме, где расположен пентхаус, четыре этажа и большой двор. Стены кирпичные. Работает круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение. Есть подземный паркинг, где можно купить или арендовать паркоместо.
Отметим, речь идет о вторичном жилье, здание было сдано в эксплуатацию в 2010-х годах.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядят самая дорогая и самая дешевая квартиры в Одессе.
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