Однокомнатная квартира в Одессе за $22 000

Жилье без окон — сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже
В Одессе появилось новое предложение по недвижимости — однокомнатная квартира в жилом комплексе "Альтаир" за $22 000. Помещение готово к продаже с мебелью и техникой, правда, без окон, а также возможный торг.
Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.
@innagunko5
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Что предлагают
За такие деньги предлагают купить квартиру общей площадью 33 м². Она включает в себя спальню, кухню и смежный санузел. Помещение расположено на цокольном этаже и имеет статус жилого по документам.
Квартира продается со всей необходимой мебелью и техникой: варочная панель, микроволновка, холодильник, стиральная машина. Кроме этого есть собственная котельная. Продавец указывает, что помещение также подходит для устройства офиса или использования в качестве рабочего пространства.
Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе
Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тыс. долларов.
Напомним, на продажу в одесской Молдаванке была выставлена квартира на земле. Продавец настроен заработать на нем 15 тыс. долларов. Правда, соглашается поторговаться. Также в городе продают шикарный пентхаус с видом на море и самую дешевую квартиру.
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